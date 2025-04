Wanda Nara sbarca su OnlyFans. Imago

A seguito di una decisione giudiziaria in Argentina, Wanda Nara ha lanciato un profilo su «OnlyFans». Ecco i dettagli e le motivazioni dietro questa scelta.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la sospensione per 30 giorni dei suoi profili social imposta da un tribunale argentino, Wanda Nara ha aperto un account su OnlyFans per mantenere la sua presenza online.

La sospensione è legata all’accusa di aver ostacolato Mauro Icardi nell’incontrare le figlie, violando i loro diritti secondo la Procura.

Nara ha chiarito che non condividerà contenuti espliciti e ha definito ingiusta la misura, ribadendo l’importanza dei social come fonte di reddito. Mostra di più

Wanda Nara ha sorpreso tutti aprendo un account su OnlyFans, una piattaforma utilizzata quasi esclusivamente per l'intrattenimento degli adulti, ma la sua intenzione non è quella di condividere materiale esplicito.

La celebre showgirl e imprenditrice, attualmente coinvolta in un complesso divorzio con Mauro Icardi, ha deciso di approdare sul servizio di contenuti a pagamento dopo che un tribunale argentino ha ordinato la sospensione dei suoi profili su Instagram, TikTok e Facebook per un periodo di 30 giorni.

Wanda ha violato i diritti delle figlie

Come si legge, tra gli altri, sulla «Gazzetta dello Sport», la decisione del tribunale è stata presa in seguito all'accusa che la donna avrebbe impedito al calciatore di incontrare le loro figlie, Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Secondo il giudice, Nara avrebbe violato i diritti delle minori non presentandosi all'incontro organizzato dalla Procura della Repubblica, avvisando solo poco prima dell'orario stabilito.

Oltre a queste accuse, il giudice ha ordinato la sospensione temporanea degli account social, utilizzati anche per condividere contenuti riguardanti le bambine.

Le società Meta Platforms Inc. e TikTok Argentina SA sono state incaricate di eseguire questa sospensione, mentre il caso è stato rinviato alla Corte penale per ulteriori valutazioni.

«Io non cado mai, prendo la rincorsa!»

In risposta alla sentenza, la 38enne ha deciso di mantenere la sua presenza online aprendo appunto un profilo su OnlyFans. «Io non cado mai, prendo la rincorsa!», ha dichiarato in una storia su Instagram, annunciando il suo nuovo progetto.

L'account, accessibile tramite abbonamento a partire da 19,98 dollari al mese, è stato lanciato con un messaggio provocatorio: «Ciao... non sono Wanda, qui sono la BADBITCH e basta!».

«È davvero ingiusto»

Il primo contenuto pubblicato sulla piattaforma è un video in cui spiega la sua decisione: «Non so se chiuderanno i miei account o no. Il mio avvocato ci sta lavorando, ma sarebbe incredibilmente ingiusto perché sono una delle mie principali fonti di reddito».

«È davvero ingiusto, ho già firmato molti contratti. Fortunatamente, ci sono molte aziende, molte, molte che mi supportano e lavorano con me, e abbiamo contratti per tutto l’anno», ha sottolineato Nara».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.