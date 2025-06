Il film «28 anni dopo» del regista Danny Boyle (a sinistra) è stato girato con gli iPhone. KEYSTONE/Miya Mizuno/Sony Pictures via AP

Dopo una lunga attesa, «28 anni dopo» esce finalmente nelle sale cinematografiche. Per la terza parte della serie horror, iniziata nel 2002 con «28 giorni dopo», il regista Danny Boyle ha lavorato con gli smartphone invece che con le cineprese.

Teleschau Bruno Bötschi

I fan hanno atteso 18 anni il sequel della serie horror basata sui film «28 giorni dopo» (2002) e «28 settimane dopo» (2007). Adesso il momento è finalmente arrivato.

Il regista Danny Boyle ha avuto a disposizione un budget di oltre 75 milioni di dollari (circa 60,8 milioni di franchi svizzeri) per il terzo capitolo, dal titolo «28 anni dopo».

Eppure ha deciso di usare modelli modificati di iPhone 15 per girare il suo film. Questo lo rende il più costoso di tutti i tempi girato con telefoni cellulari.

La troupe ha firmato un accordo di non divulgazione

Questo fatto è stato tenuto segreto per molto tempo. La troupe ha persino dovuto firmare un accordo di non divulgazione.

Ma durante le riprese, una foto dei paparazzi indicava che il regista e Anthony Dod Mantle, il direttore della fotografia del film, non stavano usando macchine fotografiche normali.

L'immagine mostra l'attrice Jodie Comer che guarda in quella che a prima vista sembra una normale macchina da presa. Ma se si ingrandisce un po', diventa chiaro che il teleobiettivo non è collegato a una macchina fotografica a pellicola, ma a qualcosa che potrebbe essere un iPhone, come ha spiegato un operatore, che non ha lavorato al film, a «Wired».

In seguito diverse persone coinvolte nelle riprese hanno confermato a «Wired» che il film è stato effettivamente girato con telefoni cellulari, in particolare con l'iPhone 15 Pro Max.

Boyle e Dod Mantle, audaci nelle innovazioni tecniche

Ma il regista e il direttore della fotografia non sono nuovi alle innovazioni tecniche e alle riprese audaci. «28 giorni dopo» è stato uno dei primi film hollywoodiani ad essere stato girato con una videocamera Canon XL-1.

L'idea dell'epoca, spiega il regista in un'intervista a «IGN», era immedesimarsi in persone intente a filmare un'apocalisse con le videocamere. Questo ha dato al film il suo aspetto freddo e crudo.

I registi si sono ispirati a questo aspetto anche nell'ultimo lavoro: «Si potrebbe ignorare, ovviamente, ma noi volevamo esserne influenzati», ha spiegato ancora.

Quello che la videocamera era nel 2002, lo è oggi lo smartphone, anche se nessuno filmerebbe gli zombie con più cellulari contemporaneamente.

Boyle: «Si ha una visione a 180 gradi della scena»

Otto, dieci o 20 iPhone possono essere montati contemporaneamente su speciali treppiedi per telecamere. Boyle ne spiega i vantaggi: «Ovunque ci si trovi, si ha una visione a 180 gradi della scena».

E continua: «In fase di montaggio, si può scegliere ogni tipo di prospettiva: quella convenzionale a camera singola o altre diverse, e si può saltare avanti e indietro [...] per enfatizzare le cose. Poiché si tratta di un film horror, lo usiamo per le scene violente, per enfatizzarne l'impatto».

Con questa tecnica, il pubblico non si limita a guardare la scena dall'esterno, ma «per un attimo si trova nel mezzo di questa, fa parte dell'azione», continua il regista.

Per questo motivo il 68enne ha optato per una proporzione di 2,76:1. «Con un formato widescreen, gli zombie potrebbero essere ovunque... In realtà bisogna tenerli d'occhio per tutto il tempo e cercarli».