Decisamente inaspettatoEcco qual è il gioco preferito della principessa Kate durante le feste reali
Sara Matasci
6.6.2026
La moglie del principe William, nonché futura regina britannica, riesce sempre a sorprendere. La 43enne, infatti, è super attenta alle rigide regole reali quando si trova in pubblico, ma nel privato dimostra di essere una persona che ama divertirsi come tutti.
Anche quando è lontana dai riflettori, la principessa Kate continua a catturare l'attenzione dei media.
Ogni dettaglio legato alla vita della famiglia reale britannica suscita infatti interesse, soprattutto quando emergono aneddoti che mostrano il lato più spontaneo e privato dei Windsor.
L'ultima indiscrezione arriva da Mike Tindall, marito di Zara Tindall e membro della famiglia reale acquisita, che ha svelato una curiosa passione della principessa del Galles.
Sapete infatti qual è il passatempo preferito della moglie del principe William alle feste reali? Il «prosecco pong»!
Il gioco delle feste che conquista anche i Royals
Secondo quanto raccontato da Tindall durante un recente intervento pubblico, e riporta tra gli altri da «Fanpage», tra gli ospiti delle feste organizzate da Palazzo non mancano momenti di svago e competizione.
Tra le attività preferite spicca una versione particolare del celebre «beer pong»: al posto della birra, però, vengono utilizzati bicchieri di prosecco.
Le regole restano le stesse: bisogna lanciare una pallina da ping pong cercando di centrare il bicchiere dell'avversario, che dovrà bere in caso di errore.
A quanto pare, la 43enne non si limita a partecipare: sarebbe una delle giocatrici più coinvolte e determinate durante le partite.
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