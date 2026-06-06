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Decisamente inaspettato Ecco qual è il gioco preferito della principessa Kate durante le feste reali

Sara Matasci

6.6.2026

La principessa Kate
La principessa Kate
archivio KEYSTONE

La moglie del principe William, nonché futura regina britannica, riesce sempre a sorprendere. La 43enne, infatti, è super attenta alle rigide regole reali quando si trova in pubblico, ma nel privato dimostra di essere una persona che ama divertirsi come tutti.

Sara Matasci

06.06.2026, 09:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mike Tindall, marito di Zara Tindall e membro della famiglia reale acquisita, ha svelato una curiosa passione della principessa Kate.
  • Sapete infatti qual è il passatempo preferito della moglie del principe William alle feste reali? Il «prosecco pong»!
  • Si tratta di una versione particolare del celebre «beer pong»: ma al posto della birra vengono utilizzati bicchieri di prosecco.
  • A quanto pare, la 43enne non si limita a partecipare: sarebbe una delle giocatrici più coinvolte e determinate durante le partite.
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Anche quando è lontana dai riflettori, la principessa Kate continua a catturare l'attenzione dei media.

Ogni dettaglio legato alla vita della famiglia reale britannica suscita infatti interesse, soprattutto quando emergono aneddoti che mostrano il lato più spontaneo e privato dei Windsor.

L'ultima indiscrezione arriva da Mike Tindall, marito di Zara Tindall e membro della famiglia reale acquisita, che ha svelato una curiosa passione della principessa del Galles.

Sapete infatti qual è il passatempo preferito della moglie del principe William alle feste reali? Il «prosecco pong»!

Il gioco delle feste che conquista anche i Royals

Secondo quanto raccontato da Tindall durante un recente intervento pubblico, e riporta tra gli altri da «Fanpage», tra gli ospiti delle feste organizzate da Palazzo non mancano momenti di svago e competizione.

Tra le attività preferite spicca una versione particolare del celebre «beer pong»: al posto della birra, però, vengono utilizzati bicchieri di prosecco.

Le regole restano le stesse: bisogna lanciare una pallina da ping pong cercando di centrare il bicchiere dell'avversario, che dovrà bere in caso di errore.

A quanto pare, la 43enne non si limita a partecipare: sarebbe una delle giocatrici più coinvolte e determinate durante le partite.

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Una principessa dal carattere competitivo

Parlando della famiglia reale, Tindall ha sottolineato quanto lo spirito agonistico sia radicato tra i Windsor.

«Tutti amano competere», ha spiegato, ricordando anche alcune iniziative condivise con il principe William, Kate e la principessa Anna.

Proprio osservando la moglie del futuro re britannico durante una partita di «prosecco pong», Tindall avrebbe avuto conferma della sua natura particolarmente competitiva.

L'immagine che emerge è quella di una Kate Middleton lontana dall'etichetta più rigida, capace di divertirsi in compagnia e di mettersi in gioco anche durante occasioni informali.

Una passione inaspettata che contribuisce a renderla ancora più vicina al pubblico e che, chissà, potrebbe vederla protagonista anche alla prossima festa di famiglia.

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