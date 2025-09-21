  1. Clienti privati
«Completamente ossessionato da...» Ecco qual è la sorprendente passione del piccolo figlio di David Guetta

CoverMedia

21.9.2025 - 09:19

David Guetta ha annunciato una seconda data allo Stade de France il 12 giugno 2026, oltre a quella già sold-out del 13 giugno, sul set di Quotidien giovedì.
Covermedia

David Guetta solleva regolarmente pesi per tenersi in forma. Il DJ, che sta preparando The Ultimate Monolith Show allo Stade de France il 12 e 13 giugno, ha rivelato di recente sul set di «Quotidien» che il figlio di un anno e mezzo ha già il pallino della palestra.

Covermedia

21.09.2025, 09:19

David Guetta si esibirà allo Stade de France il 12 e 13 giugno 2026, con il suo The Ultimate Monolith Show. Le due date, che hanno già registrato il tutto esaurito, promettono di essere particolarmente impegnative dal punto di vista fisico per la star.

Nella sua rubrica al «Quotidien», Ambre Chalumeau ha tenuto a precisare che il DJ è in buona forma e frequenta regolarmente la palestra.

Yann Barthès ha colto l'occasione per condividere un video postato dalla star qualche settimana fa su Instagram, in cui si vede il figlio Cyan, di 18 mesi, avuto con Jessica Ledon, la sua compagna dal 2016, cimentarsi con le trazioni, ovviamente sostenuto dallo sportivo papà.

Il DJ ha poi confidato che il bambino è «completamente ossessionato dalla palestra». «Quando lo porto via dalla palestra, piange. E ogni giorno mi dice: papà, palestra! Papà, palestra! Ogni giorno», dice divertito.

Guetta ha anche due figli dalla sua precedente relazione con Cathy Guetta: Tim-Elvis, nato nel 2004, e Angie, nata nel 2007.

