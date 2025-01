Ecco qual è «l'errore più grande» commesso dal fondatore di Microsoft Bill Gates

La fondazione del cofondatore di Microsoft Bill Gates e della sua ex moglie Melinda ha donato, tra le altre cose, tre milioni di dollari alla ricerca sul vaccino contro l'HIV presso l'Università di Zurigo. sda

Il fondatore di Microsoft Bill Gates parla apertamente dei suoi rimpianti per la separazione da Melinda Gates avvenuta nel 2021. Le loro vite sono ancora legate, ma l'impatto è stato comunque notevole.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Bill Gates definisce il divorzio da Melinda il più grande errore della sua vita e si rammarica per il dolore che ha causato.

L'ex moglie sottolinea che la separazione si è basata su una perdita di fiducia e che il mantenimento della sua privacy l'ha aiutata.

Nonostante la rottura, entrambi mantengono un buon rapporto, soprattutto grazie ai figli e alla fondazione. Mostra di più

Bill Gates ha descritto il divorzio da Melinda Gates come il più grande errore della sua vita. In un'intervista al Sunday Times, il 69enne miliardario ha confessato di essere infelice per la fine del suo matrimonio, nonostante una certa dose di felicità dopo la separazione nel 2021. «È stato l'errore che rimpiango di più», ha detto.

Uno degli uomini più ricchi al mondo ha spiegato che, pur avendo sperimentato altri fallimenti nella sua vita, il divorzio è «in cima alla lista».

«Ce ne sono altri, ma nessuno che conti», ha aggiunto colui che dal 2023 ha una relazione con Paula Hurd. «Il divorzio è stato infelice per me e Melinda, per almeno due anni».

Nonostante il momento difficile, Bill ha sottolineato che lui e la sua ex moglie mantengono un buon rapporto e si vedono spesso. «Abbiamo tre figli e due nipoti, quindi ci sono eventi familiari. I bambini stanno bene. Hanno buoni valori», ha spiegato.

La coppia si è sposata nel 1994 e i tre figli sono ormai grandi: Jennifer, 28 anni, Rory, 25 anni, e Phoebe, 22 anni.

Epstein è «il male personificato»

Nell'intervista, il miliardario non è entrato nei dettagli che hanno portato al divorzio, ma ha ammesso, nel 2021, di aver avuto una relazione con una dipendente durante il matrimonio.

Prima della separazione ha anche incontrato, in diverse occasioni, il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, che si è suicidato in un centro di detenzione di Manhattan nel 2019.

Gates ha spiegato che gli incontri vertevano su iniziative di salute globale, ma che li ha interrotti quando ha capito che le promesse dell'imprenditore non erano affidabili.

Melinda Gates ha commentato questo fatto in un'intervista concessa a Gayle King su «CBS Mornings», nel 2022. La relazione dell'ex marito con il criminale ha avuto un ruolo nel loro divorzio.

In un'altra occasione, ad uno scrittore del «New York Times», ha raccontato di aver incontrato Epstein una volta nella sua casa di Manhattan nel 2013 e di esserne rimasta «turbata».

Si era detta disturbata dalla collezione di occhi di vetro del magnate della finanza, da figure femminili vestite in modo provocante sulla sua scala di marmo e da una parete di foto, autografate di uomini famosi. Ha definito Epstein «vile» e «il male personificato».

I motivi del divorzio sono rimasti privati

D'altra parte la ex moglie del cofondatore di Microsoft ha spiegato che non è stato «un momento o una cosa specifica» a portare alla separazione. «Sono semplicemente arrivata a un punto in cui ho capito: non è sano e non posso più fidarmi».

Lui ha risposto tramite «CBS News», dicendo che «si pentirà sempre di aver causato dolore a Melinda e alla nostra famiglia». Ha poi aggiunto: «Ammiro Melinda e tutto ciò che fa per migliorare la vita delle donne e delle ragazze in tutto il mondo, e sono grato per il lavoro che continuiamo a fare insieme nella nostra fondazione».

Nel giugno 2024 - un mese dopo aver lasciato la Bill & Melinda Gates Foundation - Melinda ha riflettuto nuovamente sul suo divorzio e ha espresso gratitudine per il fatto che la natura privata della separazione sia stata preservata.

«Ci è stata data la privacy per fare ciò che andava fatto in privato», ha detto in un'intervista al «Time» a proposito della separazione durante la pandemia.

«Mi sono separata prima di prendere la decisione finale di divorziare. E poterlo fare nella privacy mentre ci si prendeva cura dei bambini e si prendevano decisioni su come districarsi nella propria vita - grazie a Dio».

«Ho pensato molto ai miei figli, ma anche alla Fondazione»

La 60enne ha sottolineato che durante la separazione ha pensato sia al suo lavoro con la Fondazione Bill & Melinda Gates sia alla sua famiglia. «Ho pensato molto ai miei tre figli», ha detto, «ma ho anche pensato all'impatto sulla Fondazione».

«Queste sono le tre aree più importanti: io, i bambini e la fondazione. E volevo assicurarmi che, se saremo arrivati dall'altra parte - se io sarò arrivata dalla mia parte - tutti questi pezzi saranno intatti», ha continuato.

Ha poi anche parlato apertamente del fatto che, nonostante la difficile separazione, si trova a un buon punto della sua vita.

«Il divorzio è una cosa orribile. È semplicemente doloroso. È orribile quando ti rendi conto che ne hai bisogno», ha detto, prima di correggersi e chiarire che il divorzio è una «cosa difficile» e non una «cosa orribile».

