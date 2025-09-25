  1. Clienti privati
Anche i duri piangono Ecco qual è stato il più gran dolore nella vita di Dwayne Johnson

dpa

25.9.2025 - 14:30

La star di Hollywood ed ex wrestler Dwayne «The Rock» Johnson ha parlato al New York Times del momento più doloroso della sua vita.
Christoph Soeder/dpa

La star di Hollywood ed ex wrestler professionista Dwayne «The Rock» Johnson ha raccontato in un'intervista di quando ha provato il «peggior dolore» della sua vita.

DPA

25.09.2025, 14:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Come ex wrestler professionista ha preso spesso botte, ha contuso un polmone e ha subito una lacerazione del tendine d'Achille.
  • Ma ciò che ha fatto più male, come spiega l'attore hollywoodiano Dwayne «The Rock» Johnson, non è stato di natura fisica.
  • «Il dolore peggiore che abbia mai provato è stato quando sono stato mandato a Nashville a vivere con mio padre; avevo 15 anni», racconta il 53enne.
Mostra di più

La star di Hollywood ed ex wrestler Dwayne «The Rock» Johnson ha parlato del momento più doloroso della sua vita.

«Il dolore peggiore che abbia mai provato è stato quando siamo stati sfrattati alle Hawaii e sono stato mandato a Nashville a vivere con mio padre», ha dichiarato il 53enne al «New York Times».

Secondo l'intervista, Johnson aveva 15 anni quando viveva con la madre a Honolulu, nelle Hawaii, mentre il padre si era trasferito nello Stato americano del Tennessee per lavoro.

Vedere la mamma così gli «ha ferito il cuore»

Secondo il «New York Times», l'attore ha raccontato con le lacrime agli occhi come lui e sua madre abbiano trovato un avviso di sfratto sulla porta del loro appartamento a Honolulu.

La star di Hollywood afferma che la vista della madre gli ha «ferito il cuore».

Quest'ultima voleva raggiungere lui e suo padre nel continente americano. Ma al suo arrivo in Tennessee, il piccolo Dwayne ha dovuto rendersi conto che il padre probabilmente viveva con un'altra donna.

Ha lavorato per molti anni come wrestler professionista

Come suo padre prima di lui, Johnson ha lavorato per molti anni come wrestler professionista. In seguito ha recitato in film d'azione come «Fast & Furious».

Nel suo nuovo film «The Smashing Machine», interpreta un artista di arti marziali con problemi emotivi.

In passato l'attore aveva parlato del fatto che suo padre non fosse molto affettuoso. All'inizio di settembre, in occasione delle Mostra del Cinema di Venezia, ha detto: «Era un senzatetto a 13 anni, quindi la sua capacità di amare era molto limitata».

