Secondo il «New York Times», l'attore ha raccontato con le lacrime agli occhi come lui e sua madre abbiano trovato un avviso di sfratto sulla porta del loro appartamento a Honolulu.
La star di Hollywood afferma che la vista della madre gli ha «ferito il cuore».
Quest'ultima voleva raggiungere lui e suo padre nel continente americano. Ma al suo arrivo in Tennessee, il piccolo Dwayne ha dovuto rendersi conto che il padre probabilmente viveva con un'altra donna.
Ha lavorato per molti anni come wrestler professionista
Come suo padre prima di lui, Johnson ha lavorato per molti anni come wrestler professionista. In seguito ha recitato in film d'azione come «Fast & Furious».
Nel suo nuovo film «The Smashing Machine», interpreta un artista di arti marziali con problemi emotivi.
In passato l'attore aveva parlato del fatto che suo padre non fosse molto affettuoso. All'inizio di settembre, in occasione delle Mostra del Cinema di Venezia, ha detto: «Era un senzatetto a 13 anni, quindi la sua capacità di amare era molto limitata».