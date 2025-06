La presentatrice Michelle Hunziker ha rivelato cosa fa quando vuole uscire con un uomo. Foto: Jens Kalaene/dpa

Per le celebrità, la ricerca di un nuovo partner è spesso più complicata che per i comuni mortali. Per questo motivo, negli ultimi anni Michelle Hunziker ha sviluppato un concetto speciale di appuntamenti.

Hai fretta? blue News riassume per te La presentatrice Michelle Hunziker ha rivelato nel programma di RTL «Punkt 8» come si comporta quando vuole uscire con un nuovo uomo.

Da quando si è separata dall'imprenditore della moda Tomaso Trussardi, tre anni fa, la 48enne ha sviluppato un sofisticato concetto di appuntamenti, in modo che le foto dei paparazzi non appaiano immediatamente sui media. Mostra di più

In teoria, il vero amore può aspettare ovunque: in piscina, al supermercato o in treno. Resta da chiedersi come facciano le celebrità che frequentano raramente questi luoghi.

Nel programma mattutino di RTL «Punkt 8», la conduttrice Michelle Hunziker ha rivelato cosa fa quando vuole uscire con un uomo, senza cadere nella rete dei paparazzi.

Michelle Hunziker: «Sono single»

Da quando si è separata dall'imprenditore della moda Tomaso Trussardi nel 2022, la presentatrice ha sviluppato un sofisticato concetto di dating per uscire con un uomo senza essere riconosciuta.

«Per i primi tre mesi dopo il nostro primo incontro, non ci sono titoli sui giornali perché ci incontriamo nei garage. Ma ci sono anche delle ottime sistemazioni su Airbnb», spiega la 48enne.

Quando la conduttrice di tedesca Annika Lau le chiede quale sia il suo attuale stato di coppia, la nativa di Sorengo risponde: «Sono single, ma non so per quanto tempo ancora. Per il pubblico sono ancora single».