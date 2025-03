Lady Diana, madre del principe William e del principe Harry, è morta all'età di 36 anni. picture alliance / UPI/UPI/dpa

Federico di Lussemburgo è morto a soli 22 anni: era affetto da una rara malattia. Il principe non è l'unico reale a essere stato strappato alla vita troppo presto. Anche altri sette membri della monarchia sono deceduti in giovane età.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Federico di Lussemburgo, figlio di Roberto di Lussemburgo, è morto a causa di una rara malattia a soli 22 anni.

Anche altri reali sono morti giovani, come la principessa Diana in un incidente d'auto, Stefano Casiraghi in uno in barca e il principe Friso dei Paesi Bassia a causa di una valanga.

Morti tragiche come quelle della principessa Grace e del principe William di Gloucester dimostrano che pure i membri dell'alta nobiltà non sono immuni dalle disgrazie. Mostra di più

Federico, figlio del principe Roberto di Lussemburgo (56 anni), cugino del granduca Henri (69 anni), è morto di una rara malattia a soli 22 anni.

Solo di recente, in un'intervista al quotidiano «Luxemburger Wort», il padre aveva parlato per la prima volta in modo dettagliato e pubblico della malattia del principe: si trattava della cosiddetta mutazione POLG.

Il giovane ragazzo ha lottato con coraggio fin dalla sua diagnosi nel 2016, ma alla fine ha perso la battaglia contro la malattia. Nel 2021 la famiglia ha creato un ente benefico, la «POLG Foundation», per aiutare le persone colpite. Anche Federico è stato coinvolto per quanto possibile.

Secondo il sito web della fondazione, la mutazione POLG è «una malattia genetica mitocondriale che priva le cellule del corpo di energia, il che a sua volta porta alla disfunzione progressiva e al fallimento di diversi organi».

I genitori hanno annunciato la morte del figlio il 1° marzo sul sito web della fondazione: «È con grande dolore che io e mia moglie desideriamo informarvi della morte di nostro figlio, il fondatore e direttore creativo della POLG Foundation».

Ma Federico non è l'unico reale che ha dovuto lasciare questo mondo in giovane età. Altri principi e principesse o membri di famiglie reali sono morti troppo giovani prima di lui.

La principessa Diana (36 anni)

Nel 1997 la principessa Diana (1961-1997) è stata coinvolta in un incidente stradale a Parigi. Anche il suo nuovo compagno Dodi Al-Fayed (1955-1997) era in auto con lei. Lui e il suo autista sono morti sul posto, mentre Lady D è stata dichiarata morta poco dopo.

I suoi due figli, il principe William (oggi 42 anni) e il principe Harry (oggi 40 anni), hanno perso la madre troppo presto. All'epoca erano appena adolescenti.

Il Principe William e il Principe Harry con la loro madre, la Principessa Diana, nel 2008. imago/ZUMA Press

Ancora oggi molti speculano sull'accidentalità della morte della principessa e molte teorie cospirative circondano il tragico evento.

Le indagini delle autorità concludono però che l'inseguimento dei paparazzi e la negligenza dell'autista hanno causato lo schianto dell'auto nel tunnel.

Il principe William (30 anni)

La monarchia britannica era già stata scossa da gravi incidenti prima della principessa Diana. Prima dell'attuale erede al trono britannico, c'era già stato un altro principe William, prima che il figlio maggiore di re Carlo (76 anni) fosse nato.

Questo principe aveva solo 30 anni quando ha perso la vita in un incidente aereo nel 1972.

L'omonimo del principe William morì in un incidente aereo all'età di 30 anni. imago/ZUMA/Keystone

Il principe William di Gloucester (1941-1972) era appassionato di volo fin dalla tenera età. Amava gli spettacoli aerei e dimostrava regolarmente le sue abilità davanti al pubblico, che alla fine ha assistito al suo fatale incidente. Anche sua madre era tra gli spettatori in quel momento.

Il cugino della regina Elisabetta II (1926-2022) è stato il grande modello dell'attuale monarca: Carlo ha dato il nome William al suo primogenito in onore del defunto principe.

Il principe John (13 anni)

La defunta regina Elisabetta aveva in realtà uno zio, il principe John (1905-1919), che è morto all'età di 13 anni in seguito a una grave crisi epilettica.

Il principe, figlio di re Giorgio V (1865-1936) e della regina Mary di Teck (1867-1953) e fratello del padre di Elisabetta, era stato a lungo dimenticato e molti ignoravano l'esistenza di un sesto figlio dell'ex coppia reale.

Aveva solo 13 anni: il principe John sarebbe poi diventato lo zio della regina Elisabetta II. IMAGO/Gemini Collection

Perché? Il ragazzo era nato con una disabilità cognitiva e soffriva di crisi epilettiche. La famiglia si vergognava di lui e lo aveva lasciato a vivere in solitudine. Una tata si è presa amorevolmente cura di John, era la sua unica badante.

Quando alla fine John è morto, la madre avrebbe scritto nel suo diario: «Fu un grande shock. Ma la sua morte fu anche un grande sollievo».

Thomas Kingston (45 anni)

La coppia era sposata solo dal 2019, quando nel febbraio 2024 il marito di Lady Gabriella Windsor (43 anni) si è suicidato. Thomas Kingston (1978-2024) soffriva di insonnia e ansia, che, secondo la moglie, devono aver portato a una crisi.

L'uomo è stato trovato nella casa dei genitori con una pistola accanto.

La vedova è figlia del principe Michael di Kent (82 anni), che a sua volta è cugino della regina Elisabetta.

Lady Gabriella Windsor e suo marito Thomas Kingston. IMAGO/i Images

Stefano Casiraghi (30 anni)

Non solo i reali britannici hanno dovuto affrontare delle disgrazie in passato, anche la famiglia reale monegasca ha dovuto sopportare momenti difficili.

La principessa Carolina (68 anni) ha perso il marito Stefano Casiraghi (1960-1990) all'età di 30 anni. Nato in Italia, ha lasciato non solo la moglie, ma anche tre figli.

Il marito della principessa Carolina è morto all'età di 30 anni. La coppia aveva tre figli insieme. imago/ZUMA Press

Casiraghi è morto in un incidente nautico mentre partecipava a una gara. È stato tratto in salvo e portato in ospedale, ma poi ha ceduto alle ferite.

La principessa Grace di Monaco (52 anni)

Come attrice, era conosciuta come Grace Kelly (1929-1982) e in seguito ha sposato l'allora principe di Monaco, Ranieri III (1923-2005).

È diventata così la principessa Grace di Monaco. Anche lei si aggiunge alla lista dei reali morti troppo giovani: Grace ha infatti vissuto solo 52 anni.

Grace Kelly, ex attrice e poi principessa di Monaco, con la figlia, la principessa Stéphanie. imago/ZUMA Press

Era in viaggio con la figlia, la principessa Stéphanie (60 anni) in auto lungo la Route de La Turbie, quando le due sono uscite di strada e sono precipitate negli abissi. Mentre la principessa è riuscita a liberarsi e a sopravvivere, sua madre ha avuto un destino diverso.

I medici hanno cercato di salvarla con un'operazione d'emergenza, ma è entrata in coma e alla fine è morta quando i famigliari hanno deciso di spegnere le macchine di supporto vitale.

Come nel caso dell'incidente della principessa Diana, anche sulla morte di Grace Kelly circolano teorie cospirative. Secondo i medici però l'attrice ha avuto un ictus mentre era alla guida ed è uscita di strada.

Il principe Friso di Orange-Nassau (44 anni)

Dopo essere rimasto in coma per un anno e mezzo, il principe Friso di Orange-Nassau (1968-2013) è morto all'età di 44 anni. Il fratello dell'attuale re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi (57 anni) era stato travolto da una valanga mentre sciava in Austria nel febbraio 2012.

Sebbene Friso sia stato inizialmente rianimato, è stato poi necessario metterlo in coma. Alla sua morte ha lasciato non solo la moglie Mabel (56 anni), ma anche le due figlie Luana (19 anni) e Zaria (18 anni).