Da sinistra Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, and Alastair Stout, che interpreteranno Hermione Granger, Harry Potter and Ron Weasley nella serie HBO «Harry Potter». AP

HBO ha finalmente rivelato chi saranno i giovani attori che interpreteranno Harry, Ron ed Hermione nella nuova serie TV basata sui romanzi di J.K. Rowling, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

Dopo un casting che ha coinvolto migliaia di bambini, i ruoli sono stati assegnati rispettivamente a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout.

Le riprese della serie inizieranno nel 2025, con il debutto previsto per il 2026, e dovrebbe intrattenere gli spettatori per ben 10 stagioni.

I tre piccoli attori sono pressoché sconosciuti e non è nota la loro età, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 anni. Mostra di più

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», dopo un casting che ha coinvolto migliaia di bambini, i ruoli sono stati assegnati a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout.

I tre giovani attori sono stati presentati al pubblico attraverso un'immagine ufficiale condivisa sui social media di HBO, Max e Harry Potter, generando grande entusiasmo e curiosità tra i fan.

La serie debutterà nel 2026

L'annuncio è stato accompagnato da una didascalia che ricorda la lettera di convocazione a Hogwarts, un riferimento che gli amanti della saga riconosceranno immediatamente.

Questo segna l'inizio di una nuova avventura per McLaughlin, Stanton e Stout, che si uniranno a un cast che include anche John Lithgow, Janet McTeer e Paapa Essiedu nei ruoli di Albus Silente, Minerva McGranitt e Severus Piton.

Le riprese della serie inizieranno nell'estate del 2025 presso i Leavesden Studios, con un debutto televisivo previsto per il 2026.

Una serie per vecchi e nuovi fan

Francesca Gardiner, scrittrice e produttrice esecutiva della serie, ha espresso gratitudine verso tutti i partecipanti al casting, sottolineando l'entusiasmo e il talento dei tre giovani scelti.

La serie, che sarà fedele ai libri originali, potrebbe durare fino a dieci stagioni, offrendo ai fan di vecchia data, ma anche ai nuovi arrivati l'opportunità di immergersi nuovamente nel mondo magico del famoso maghetto.

Gardiner sarà affiancata da Mark Mylod e Rowling nel team di produzione esecutiva.

I nuovi protagonisti della serie sono volti sconosciuti nel mondo dello spettacolo, con McLaughlin che ha solo una pagina su IMDB per un progetto non ancora uscito. L'età dei tre attori non è stata rivelata, ma si presume che abbiano poco più di dieci anni.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.