Una foto di giorni apparentemente felici: la principessa Diana e l'attuale re Carlo con i due figli Harry e William. Immagine: imago images/ZUMA Wire

Il principe William amava e adorava sua madre, la principessa Diana, ma una volta la rifiutò quando lei voleva parlargli al telefono. Un documentario televisivo ripercorre il punto più basso del rapporto tra madre e figlio.

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Un nuovo documentario della «ARD» mostra come il principe William abbia sofferto per la famigerata intervista della madre Diana alla «BBC».

Si dice che l'allora 13enne abbia fortemente sconsigliato alla madre di apparire in TV.

Secondo il documentario, William era «in lacrime» dopo la trasmissione e si rifiutò persino di parlare con Diana.

Il documentario, diviso in tre parti, ripercorre il modo in cui il fango pubblico dei genitori ha plasmato l'attuale erede al trono. Mostra di più

Il principe William, già numero due nella linea di successione al trono britannico al momento della sua nascita, nel giugno del 1982, si è trasferito dalla Ludgrove School nel Berkshire al prestigioso Eton College nel 1995.

Il rampollo reale aveva già abbastanza da fare con i suoi compagni di classe e le loro prese in giro. All'epoca, i titoli dei tabloid britannici dominavano le notizie sui genitori di William, Lady Diana e il principe Carlo.

Il documentario «ARD» in tre parti «William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers» (Gli anni del destino di un erede al trono, in italiano) racconta un punto basso nella storia del giornalismo scandalistico, della famiglia reale e, soprattutto, dell'adolescente secondogenito del futuro re.

Diana e William non si sono lasciati in buoni rapporti

Diana, separata dal marito Carlo dal dicembre 1993, rilasciò un'intervista al giornalista della «BBC» Martin Bashir nel novembre 1995, nonostante il pressante consiglio del figlio allora 13enne di rinunciarvi.

L'intervista seguì la confessione mediatica di Carlo, che ammise pubblicamente la sua relazione con Camilla Parker Bowles, ora sua moglie.

Lady Diana si recò a Eton e informò il figlio dell'intervista. Si dice che William ne sia rimasto sconvolto e che l'abbia sconsigliata con veemenza.

Nel documentario «ARD», l'ex corrispondente reale della BBC Wesley Kerr afferma diplomaticamente: «Si dice che quel giorno non si siano lasciati in buoni rapporti».

Ma la situazione è anche peggiorata.

William era «in lacrime» dopo l'intervista

L'intervista fu trasmessa il 20 novembre e causò «scosse» ovunque. Nel regno, nel palazzo e nella vita di William. Sua madre parlò di adulterio, bulimia, auto-aggressione e depressione post-parto. E tutto questo in pubblico.

William fu uno dei 21 milioni di persone che guardarono l'intervista. Ed era, come descrive l'esperta della casa reale Leontine von Schmettow nel documentario, «in lacrime».

Quando la madre cercò di contattarlo telefonicamente la sera stessa, il figlio maggiore si rifiutò di venire al telefono.

Accusò la madre non solo di essersi resa ridicola di fronte al mondo intero, ma anche di averlo fatto senza alcuna considerazione per lui e per il fratello Harry.

William è dovuto crescere troppo presto

Il principe William ha visto tutto questo tra le rovine di una vita che un tempo era stata - agli occhi del mondo - un matrimonio da sogno con figli da sogno.

In realtà, però, Carlo e Diana si erano già allontanati dalla metà degli anni Ottanta. William è cresciuto tra i litigi in casa. Harry, di due anni più giovane, capiva poco, ma William capiva tutto.

Tuttavia, dopo il divorzio, nel luglio del 1996, lui divenne un grande sostegno durante gli ultimi 13 mesi di vita di Diana e probabilmente il più stretto confidente della madre.

Nel documentario televisivo, l'esperto reale Schmettow spiega che Diana chiamava sempre il figlio «il suo piccolo vecchio saggio», anche se non aveva nemmeno 15 anni.

Questo fa capire che William è dovuto crescere troppo presto.

Ed Owens: «È stato un messaggio di avvertimento da parte di William»

Ma il principe, ora primo in linea di successione al trono dopo la morte della nonna, la regina Elisabetta, ha imparato la lezione dal teatro delle calunnie che i media inscenarono all'epoca intorno a Carlo e Diana.

Quando nel 2021, 24 anni dopo la tragica morte di Lady Di, si scoprì che il giornalista aveva praticamente ottenuto l'intervista di Diana con delle bugie, William annunciò in una dichiarazione che la cattiva condotta dei giornalisti aveva portato a un significativo deterioramento del rapporto «tra i miei genitori».

Lui si è detto rattristato per aver contribuito alla paura, alla paranoia e all'isolamento della madre.

Lo storico Ed Owens afferma nel documentario: «È stato un avvertimento da parte di William». Stava dicendo: «Non fatelo di nuovo. Non interferite più nella mia vita privata. Tenete giù le mani dalla mia famiglia».

Le tre parti di 25 minuti del documentario «William - Schicksalsjahre eines Thronfolger» possono essere viste nel media center di «ARD».

Forse potrebbe interessarti anche questo: