Nel 2024 la famiglia reale belga riceverà più soldi dai contribuenti. IMAGO/ABACAPRESS

Il sostegno finanziario alla famiglia reale belga nel 2024 verrà aumentato. E ora si sta discutendo su quale sia l'importo più appropriato.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2024 la famiglia reale belga riceverà più soldi per i suoi doveri di rappresentanza.

I contribuenti belgi dovranno sborsare circa 43 milioni di euro.

Con questa somma Re Filippo dovrà anche pagare i suoi dipendenti. Mostra di più

In passato, in Belgio, ci sono state molte discussioni su quanti soldi dei contribuenti la famiglia reale avrebbe dovuto ricevere. Alcuni, ancora oggi, ritengono che qualsiasi cifra sia comunque troppo alta, mentre altri tengono a sottolineare quanto sia importante la monarchia per il Paese.

Sta di fatto che, secondo una bozza del prossimo bilancio, re Filippo e la sua famiglia nel 2024 riceveranno più soldi rispetto a quest'anno. La ragione addotta per questo cambiamento è l'inflazione. Lo riporta il sito «Adelswelt».

Nel 2023 i versamenti ricevuti dai reali corrispondono a circa 14 milioni di euro. Il prossimo anno l'importo sarà aumentato a poco meno di 15 milioni per finanziare le spese di rappresentanza.

Il re belga deve finanziare anche i castelli

Va detto che il denaro non va interamente sul conto privato del re. Il sovrano deve infatti usarlo anche per pagare i suoi dipendenti, le visite di Stato, i viaggi d'affari, l'abbigliamento ufficiale e la manutenzione dei castelli.

Anche l'ex re Alberto e i suoi due figli, la principessa Astrid e il principe Laurent, fratelli di Filippo, riceveranno una somma maggiore. Almeno secondo quanto scrive «HLN».

La figlia illegittima di Alberto, la principessa Delphine, non riceve invece nulla perché non è una rappresentante ufficiale della famiglia reale belga.

Niente soldi per l'erede al trono Elisabetta

Nel 2024, i contribuenti belgi dovranno dunque sborsare circa 1,3 milioni di euro in più per la famiglia reale. In ballo, in totale, ci sono poco più di 43 milioni di euro.

Anche la principessa Elisabetta ne è però esclusa. Questo perché sta studiando, dunque l'erede al trono rinuncia per il momento al sostegno finanziario.