Ecco quanto Meghan Markle potrebbe guadagnare per un comeback in TV Meghan Markle e Patrick J. Adams hanno interpretato una coppia sposata nella serie televisiva «Suits». Immagine: imago images/Mary Evans La duchessa di Sussex potrebbe intascare un grosso stipendio se tornasse a recitare nel previsto spin-off della serie TV. Immagine: Aaron Chown/PA Wire/dpa Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty e Gabriel Macht, gli attori protagonisiti di «Suits», hanno celebrato una piccola riunione di famiglia ai Golden Globes – Meghan Markle non c'era. Immagine: IMAGO/Future Image Ecco quanto Meghan Markle potrebbe guadagnare per un comeback in TV Meghan Markle e Patrick J. Adams hanno interpretato una coppia sposata nella serie televisiva «Suits». Immagine: imago images/Mary Evans La duchessa di Sussex potrebbe intascare un grosso stipendio se tornasse a recitare nel previsto spin-off della serie TV. Immagine: Aaron Chown/PA Wire/dpa Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty e Gabriel Macht, gli attori protagonisiti di «Suits», hanno celebrato una piccola riunione di famiglia ai Golden Globes – Meghan Markle non c'era. Immagine: IMAGO/Future Image

Da tempo Meghan Markle pensa di tornare a lavorare come attrice. La duchessa di Sussex ha avuto successo con la serie televisiva «Suits», prima di sposare il principe Harry e abbandonare la sua carriera ad Hollywood. Se ritornasse sul piccolo schermo, sarà ricompensata con un grosso stipendio.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle (42 anni) ha interpretato l'assistente legale Rachel Zane nella serie televisiva «Suits» dal 2011 al 2018.

Sei anni dopo la sua ultima apparizione davanti le telecamere, è in arrivo uno spin-off della serie di successo.

Un'esperta di pubbliche relazioni ha stimato quanti soldi la duchessa di Sussex potrebbe guadagnare per episodio: il suo status attuale gioca un ruolo importante. Mostra di più

Gli attori protagonisti della serie televisiva «Suits» hanno celebrato una piccola riunione di famiglia ai Golden Globes 2023. Meghan Markle era la grande assente, come riporta il «Daily Mail», dato che ha avuto altri impegni.

Ma probabilmente il ritorno nel mondo della televisione della duchessa di Sussex è imminente. Il nuovo spin-off dell'amata serie TV dovrebbe renderlo possibile: infatti ci sarebbe un personaggio fatto su misura per lei. Il creatore della serie, Aaron Korsh, ha spostato l'ambientazione da New York a Los Angeles.

E un personaggio chiamato Erica esisterebbe già. Il «Daily Mail» la descrive come una «donna afroamericana californiana orientata alla carriera che conduce una vita privata movimentata».

Anche tutti i suoi amici parteciperanno al progetto

Per l'attrice non si tratterebbe solo di un ritorno sul piccolo schermo, ma anche di una buona pubblicità, dice un'esperta.

Durante la sua apparizione in «Suits» nel ruolo di Rachel Zane dal 2011 al 2018, la 42enne ha guadagnato 40.000 dollari a episodio (quasi 35.000 franchi).

Considerato il suo status attuale, la cifra potrebbe aumentare considerevolmente: l'esperta ipotizza sul tabloid britannico che potrebbe pretendere circa 300.000 per episodio.

In ogni caso, i suoi ex colleghi fanno tutti parte dello spin-off, incluso il suo «marito sullo schermo», l'attore Patrick J. Adams, che interpreterà nuovamente un ruolo. Il 42enne si è sempre schierato pubblicamente dalla parte della collega e più di una volta ha commentato la faida tra i Sussex e Buckingham Palace.

Il futuro televisivo di Meghan è ancora incerto

Durante lo scandalo sul razzismo di Palazzo, l'attore ha descritto la famiglia reale come «antiquata e tossica».

Non è ancora chiaro però come sarà il ritorno di Meghan in TV. La duchessa ha già espresso da tempo l'idea di riprendere lentamente la sua carriera ad Hollywood, ad esempio anche come produttrice dietro la cinepresa.

Di recente è apparsa di nuovo davanti alla telecamera per un divertente cameo in una pubblicità di un marchio di caffè di cui è investitrice.