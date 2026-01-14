Ecco le principesse più spendaccione d'Europa del 2025 Per la classifica di «UFO No More» la prima classificata è la principessa Maria-Olimpia di Grecia, con un budget annuale di 246'614,56 euro. Immagine: KEYSTONE Al secondo posto troviamo la principessa Charlène di Monaco, con una spesa di 244'483,94 euro. Immagine: Imago Completa il podio Meghan Markle: nel 2025 la duchessa di Sussex ha speso 168'094,50 euro per i suoi outfit. Immagine: KEYSTONE In quarta posizione c'è la regina Máxima d'Olanda, con un totale di 102'214,46 euro. Immagine: KEYSTONE Quinta è Zara Tindall, figlia della principessa reale britannica Anna e del suo primo marito Mark Phillips, che ha speso 90'640,91 euro in un anno. Immagine: KEYSTONE Al sesto posto un'altra britannica: è il turno di Sophie, duchessa di Edimburgo, che raggiunge il totale di 83'354,05 euro. Immagine: KEYSTONE Sorprendentemente la principessa Kate arriva «solo» settima: con una spesa totale di 82'238,34 euro conferma un legame più sobrio con la moda. Immagine: KEYSTONE Tale figlia tale madre: la principessa ereditaria greca Marie-Chantal, mamma della prima classificata Maria-Olimpia, entra anche lei nella classifica in ottava posizione grazie alla «modica» cifra di 80'187,38 euro. Immagine: KEYSTONE Al nono posto compare un'altra regina: si tratta di Mary di Danimarca, che nel 2025 ha speso 76'406,15 euro per i suoi abiti. Immagine: KEYSTONE Al decimo posto si classifica un altro membro della corona britannica: è la principessa Beatrice, figlia del decaduto principe Andrea, il cui guardaroba è costato 54'598,13 euro. Immagine: KEYSTONE Ecco le principesse più spendaccione d'Europa del 2025 Per la classifica di «UFO No More» la prima classificata è la principessa Maria-Olimpia di Grecia, con un budget annuale di 246'614,56 euro. Immagine: KEYSTONE Al secondo posto troviamo la principessa Charlène di Monaco, con una spesa di 244'483,94 euro. Immagine: Imago Completa il podio Meghan Markle: nel 2025 la duchessa di Sussex ha speso 168'094,50 euro per i suoi outfit. Immagine: KEYSTONE In quarta posizione c'è la regina Máxima d'Olanda, con un totale di 102'214,46 euro. Immagine: KEYSTONE Quinta è Zara Tindall, figlia della principessa reale britannica Anna e del suo primo marito Mark Phillips, che ha speso 90'640,91 euro in un anno. Immagine: KEYSTONE Al sesto posto un'altra britannica: è il turno di Sophie, duchessa di Edimburgo, che raggiunge il totale di 83'354,05 euro. Immagine: KEYSTONE Sorprendentemente la principessa Kate arriva «solo» settima: con una spesa totale di 82'238,34 euro conferma un legame più sobrio con la moda. Immagine: KEYSTONE Tale figlia tale madre: la principessa ereditaria greca Marie-Chantal, mamma della prima classificata Maria-Olimpia, entra anche lei nella classifica in ottava posizione grazie alla «modica» cifra di 80'187,38 euro. Immagine: KEYSTONE Al nono posto compare un'altra regina: si tratta di Mary di Danimarca, che nel 2025 ha speso 76'406,15 euro per i suoi abiti. Immagine: KEYSTONE Al decimo posto si classifica un altro membro della corona britannica: è la principessa Beatrice, figlia del decaduto principe Andrea, il cui guardaroba è costato 54'598,13 euro. Immagine: KEYSTONE

L'analisi di «UFO No More» svela chi delle principesse europee è stata più spendacciona per il proprio guardaroba nel 2025. Al primo posto si classifica Maria-Olimpia di Grecia, mentre Kate Middleton si trova sorprendentemente al settimo posto.

Hai fretta? blue News riassume per te Il sito «UFO No More» ha analizzato quanti soldi hanno speso le principesse europee per il loro guardaroba nel 2025.

Sul podio si classificano al primo posto la principessa Maria-Olimpia di Grecia, al secondo la principessa Charlène di Monaco e al terzo la duchessa di Sussex, Meghan Markle.

Sorprendentemente la principessa del Galles, Kate Middleton, si posiziona settima: una conferma del suo approccio più sobrio alla moda. Mostra di più

L'analisi annuale del sito «UFO No More» sui budget destinati ai guardaroba delle personalità reali ha rivelato risultati sorprendenti per il 2025.

Come riporta, tra gli altri, «Il Corriere della Sera», Maria-Olimpia di Grecia si è posizionata al primo posto con una spesa di 246'614,56 euro (ca. 229'500 franchi) per 71 capi, con un costo medio di 3'473,44 euro (ca. 3233 franchi) per articolo.

Questa giovane principessa, nipote di re Costantino e della regina Anna Maria, e figlia del capo della casa reale ellenica Paolo e di Marie-Chantal Miller, si distingue per il suo stile unico e moderno.

Nonostante il suo titolo, Olimpia afferma di condurre una vita normale, come ha dichiarato in un'intervista del 2023 a «Vanity Fair.» Con oltre 300'000 follower su Instagram, condivide momenti della sua vita quotidiana, incarnando una figura regale contemporanea.

Ecco chi completa il podio

Al secondo posto si trova la principessa Charlène di Monaco, che ha speso 244'483,94 euro (ca. 227'500 franchi) per 127 capi, con un costo medio di 1'910,03 euro (ca. 1778 franchi) per capo.

Meghan Markle completa il podio con una spesa totale di 168'094,50 euro (156'400 franchi) per 196 capi, con un prezzo medio di 857,63 euro (ca. 800 franchi) per articolo.

Una sorpresa nella classifica è la principessa Kate, che si trova al settimo posto. Nonostante sia una delle reali più seguite per il suo stile, il suo guardaroba è stato stimato a 82'238,34 euro (ca. 76'500 franchi) per 63 pezzi, con una media di 1'246,04 euro (ca. 1'160 franchi) per capo.

Questo riflette un approccio più sobrio e fedele alla sua immagine pubblica.

Sfoglia la galleria d'immagini in cima all'articolo per scoprire chi sono le prime 10 classificate.