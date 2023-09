Ecco quanto sborsa a notte Robbie Williams per stare nel suo chalet a Gstaad

Robbie Williams Robbie Williams Immagine: Thomas Eisenhuth/picture-alliance/Cover Images Una vista di Gstaad, nel canton Berna, dove la popstar ha trovato pace e tranquillità. Immagine: IMAGO Robbie Williams con la moglie Ayda. Immagine: KEYSTONE Robbie Williams Robbie Williams Immagine: Thomas Eisenhuth/picture-alliance/Cover Images Una vista di Gstaad, nel canton Berna, dove la popstar ha trovato pace e tranquillità. Immagine: IMAGO Robbie Williams con la moglie Ayda. Immagine: KEYSTONE

La popstar britannica Robbie Williams è ora ufficialmente un residente dell'elegante città termale bernese di Gstaad. Secondo i media, paga ben 4.600 franchi a notte per il suo chalet.

È noto da tempo che Robbie Williams ama la Svizzera. Gli piacciono le montagne, dice la popstar britannica. Qui sente una pace, una tranquillità e una sicurezza che non conosce in nessun altro luogo. Non sorprende quindi che si sia trasferito a Gstaad.

Negli ultimi giorni, infatti, il cantante ha postato sul suo canale Instagram diverse foto e video di sé nel Saanenland.

7 camere da letto e 6 bagni

Come risulta dalle ricerche effettuate dalla redazione di CH Media, Robbie Williams si è effettivamente trasferito nell'Oberland bernese. Tuttavia, le indiscrezioni sull'acquisto della proprietà sembrano piuttosto improbabili.

La sua attuale residenza a Gstaad sarebbe un appartamento in affitto. Lo dimostra il confronto tra le foto di Instagram del cantante e le foto degli annunci dell'appartamento corrispondente, offerti in affitto temporaneo su piattaforme di prenotazione come Airbnb.

Sulla base di vari dettagli, scrive CH Media, si può chiaramente verificare che il cantante 49enne ha vissuto in questo chalet, almeno negli ultimi giorni e settimane.

Sette camere da letto, sei bagni, tre cucine, tre terrazze, quattro balconi e una sauna sarebbero stati a disposizione di Williams e della sua famiglia. La casa di 400 metri quadrati - a quattro minuti di auto dal centro del paese - si sviluppa su tre piani.

Due piani per la famiglia Williams

I due piani superiori sarebbero destinati a Robbie Williams, alla moglie Ayda Field e ai loro quattro figli. La servitù avrà delle unità abitative autonome al piano più basso.

E Williams è fortunato: attualmente riceve uno sconto sull'affitto. A causa di un cantiere nelle vicinanze, il prezzo per notte dovrebbe essere più basso del solito: «solo» circa 4.600 franchi a notte, secondo l'annuncio.

Se Robbie Williams intende soggiornare più a lungo nello chalet, dovrà presto mettere mano al portafogli.

Secondo l'annuncio, l'affitto sale a oltre 14.000 franchi svizzeri a notte durante l'alta stagione. Tuttavia, CH Media scrive che è possibile che il cantante riceva una tariffa speciale come inquilino a lungo termine.

Solo lui e sua moglie sanno per quanto tempo Robbie Williams vuole rimanere a Gstaad. La proprietaria dell'appartamento, interpellata da CH Media, non ha voluto dire nulla sui piani del suo cliente famoso. Non si sa nulla di un'imminente vendita dello chalet, almeno al momento.