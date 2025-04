L'attrice britannica Janet McTeer (qui in una scena della serie Netflix «Kaos» del 2024) interpreterà l'iconica professoressa McGranitt, che nella saga cinematografica è stata interpretata dalla defunta Maggie Smith. IMAGO/Landmark Media

HBO ha ufficializzato diversi attori che interpreteranno alcuni dei personaggi iconici nella nuova serie televisiva dedicata alla saga di Harry Potter, con nomi come John Lithgow e Janet McTeer tra i protagonisti.

Hai fretta? blue News riassume per te HBO e Warner Bros. hanno svelato diversi nomi degli attori che interpreteranno i personaggi della nuova serie TV dedicata ai libri di Harry Potter.

Tra i protagonisti confermati ci sono John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinius Raptor) e Paul Whitehouse (Argus Gazza).

«Siamo entusiasti di poter contare su talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi personaggi», hanno dichiarato i produttori Francesca Gardiner e Mark Mylod.

I provini per altri ruoli chiave, come quelli di Harry, Ron ed Hermione, sono ancora in corso. Mostra di più

HBO e Warner Bros. hanno finalmente rivelato alcuni nomi degli attori e delle attrici che daranno vita a diversi personaggi della nuova serie televisiva basata sui libri di Harry Potter.

Come riporta «ComingSoon», tra i protagonisti confermati ci sono John Lithgow nel ruolo di Albus Silente e Janet McTeer come Minerva McGranitt. Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton (la cui scelta, ricordiamo, ha scatenato le polemiche dei fan), mentre Nick Frost sarà Rubeus Hagrid.

Luke Thallon e Paul Whitehouse completeranno il cast nei ruoli di Quirinius Raptor e, rispettivamente, Argus Gazza.

«Entusiasti di poter contare su talenti così straordinari»

Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, insieme a Mark Mylod, regista e produttore esecutivo, hanno espresso il loro entusiasmo per il cast scelto, sottolineando la qualità dei talenti coinvolti.

«Siamo entusiasti di poter contare su talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi personaggi», hanno dichiarato.

I nomi di Lithgow, McTeer, Essiedu e Frost erano già stati oggetto di speculazioni nelle settimane precedenti, ma solo ora HBO ha confermato ufficialmente le indiscrezioni.

La rete ha anche annunciato che i casting per altri ruoli chiave, come quelli di Harry, Ron ed Hermione, sono ancora in corso, con migliaia di giovani talenti che hanno inviato i loro provini.

In esclusiva sulla piattaforma di streaming Max

La serie, che sarà un adattamento fedele dei libri di J.K. Rowling, mira a presentare le avventure di Harry Potter a una nuova generazione di spettatori.

Prevista per il 2026 o l'inizio del 2027, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Max, già presente in diversi Paesi e in espansione in altri come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia.

David Heyman, produttore dei film originali, è coinvolto nel progetto, garantendo una continuità con l'universo cinematografico che i fan amano da oltre 25 anni.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.