Carlo Conti ha annunciato i duetti per la serata delle cover di Sanremo 2025 (foto d'archivio). IMAGO/Avalon.red

Domenica Carlo Conti ha annunciato i duetti per la puntata delle cover di Sanremo 2025, con omaggi a grandi artisti italiani come Pino Daniele e Lucio Battisti. La serata promette tante sorprese, prima fra tutte l'attesa esibizione di Lucio Corsi con Topo Gigio di «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno.

Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo Conti ha svelato domenica durante la diretta del Tg1 tutti i duetti della serata delle cover di Sanremo 2025.

Tra le esibizioni più attese c'è quella di Lucio Corsi che canterà con Topo Gigio «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno.

Gli omaggi alla musica italiana saranno tanti, da Pino Daniele a Francesco De Andrè, ma ci sarà anche spazio al rap, a qualche successo internazionale, e diversi concorrenti si esibiranno insieme.

Saranno assegnati inoltre due premi alla carriera. Mostra di più

Carlo Conti ha rivelato, domenica, in diretta al Tg1, i duetti che caratterizzeranno la serata delle cover di venerdì 14 febbraio a Sanremo 2025.

Come riporta la stampa italiana, tra cui l'ANSA, il direttore artistico ha sottolineato l'importanza della puntata, definendola una vera festa della musica.

Alcuni artisti in gara hanno scelto di esibirsi insieme, e le loro performance saranno valutate da televoto, sala stampa e radio, sebbene non influiranno sulla classifica finale.

Tra le esibizioni più attese c'è quella di Lucio Corsi che canterà con Topo Gigio «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno.

Inoltre saranno assegnati due premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti, come annunciato a sorpresa da Conti.

Dal rap all'omaggio a Roma

Nonostante il rammarico del conduttore per l'assenza del rock, il rap sarà rappresentato da Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori in «100 messaggi». Altri duetti includono Shablo con Guè, Joshua e Tormento insieme a Neffa, e Fedez con Marco Masini in «Bella stronza».

Nei i duetti tra i concorrenti, Francesca Michielin e Rkomi canteranno «La nuova stella di Broadway», mentre Achille Lauro ed Elodie renderanno omaggio a Roma.

Tony Effe e Noemi interpreteranno «Tutto il resto è noia» di Califano, e Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga eseguiranno «Un tempo piccolo».

Non poteva mancare la celebrazione di Napoli

Napoli sarà celebrata con Rocco Hunt e Clementino in «Yes, I Know My Way» di Pino Daniele, e Massimo Ranieri con i Neri per Caso in «Quando». Fabrizio De Andrè sarà omaggiato da Olly con Goran Bregovic e Bresh con Cristiano De Andrè.

Altri artisti come Brunori Sas, Joan Thiele, e Simone Cristicchi interpreteranno brani di Lucio Dalla, Gino Paoli e Franco Battiato, rispettivamente con Riccardo Sinigallia e Dimartino, Frah Quintale e Amara.

Tra i brani internazionali, Giorgia e Annalisa canteranno «Skyfall» di Adele, mentre Clara con Il Volo eseguiranno «The sound of silence».

Infine, i Coma_Cose canteranno con Johnson Righeira, Francesco Gabbani con Tricarico, Gaia con Toquinho, Marcella Bella con i Twin Violins Gemelli Lucia, i Modà con Francesco Renga, Rose Villain con Chiello, Sarah Toscano con Ofenbach, Serena Brancale con Alessandra Amoroso, e i The Kolors con Sal Da Vinci.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.