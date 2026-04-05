Ecco tutti gli hobby di Kate: dalla fotografia a un'attività che William giudica «per pazzi»

Kate Middleton, principessa del Galles KEYSTONE

La principessa del Galles coltiva interessi sorprendenti che vanno oltre gli impegni istituzionali. Dalle immersioni subacquee alla fotografia, ecco uno sguardo alle attività che la rilassano.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa di Galles ama ballare, così come il marito William e i loro figli.

Kate ha anche la passione per le immersioni - ha un brevetto PADI che le permette di raggiungere i 30 metri di profondità.

La principessa ama nuotare nelle acque fredde, attività che il marito reputa da «pazzi».

Oltre a ciò ha una passione per la fotografia e per il pianoforte. «La fotografia può catturare un momento e raccontare una storia». Mostra di più

Come riportato da «Hola», Kate Middleton ha recentemente rivelato che i suoi figli amano molto ballare.

Questo dettaglio offre uno scorcio sulle sue passioni e suoi hobby, che in parte condivide con la sua famiglia.

Oltre alle sessioni di danza con il marito e i figli, Kate coltiva una varietà di interessi personali. Le sue passioni spaziano dalle immersioni subacquee al nuoto in acque gelide. Non mancano anche attività artistiche come la fotografia e la musica.

L'amore per l'acqua e le sfide

Già nel 2015 Kensington Palace aveva confermato una qualifica importante della Principessa. Kate aveva ottenuto il brevetto PADI Advanced Open Water Diver. Questo certificato le permette di immergersi fino a una profondità di 30 metri.

Il duca e la duchessa di Cambridge non sono impegnati solo in eventi ufficiali. KEYSTONE

Un portavoce aveva commentato la notizia con entusiasmo al «Telegraph»: «Le immersioni sono un'attività che la duchessa ama molto, e il duca di Cambridge, che come ben si sa è presidente del BSAC, ha dichiarato in passato di sperare che i suoi figli si appassionino a questo sport».

Il legame con l'acqua non si ferma alle immersioni. La principessa ha parlato apertamente della sua passione per il nuoto in acque fredde. Durante un podcast nel novembre 2024 ha raccontato la sua esperienza.

Ha affermato: «Il nuoto in acque fredde: più fa freddo, meglio è. Lo adoro». La sua dedizione è tale che nuota anche quando le condizioni meteorologiche sono avverse, «al punto che William mi dice: "Sei pazza", mentre fuori è buio e piove. Io vado comunque a cercare l'acqua fredda. Lo adoro!».

Arte e movimento quotidiano

La Principessa riesce a inserire l'esercizio fisico nella sua agenda fitta di impegni. Spesso coinvolge anche i bambini. In un evento del 2023 ha raccontato di saltare sul trampolino con i figli prima della scuola.

Anche la fotografia riveste un ruolo importante nella sua vita. Kate scatta spesso i ritratti ufficiali per i compleanni dei bambini. Apparsa in un programma TV nel marzo 2024, ha descritto il suo approccio a questa arte.

William e Kate non sono solo genitori KEYSTONE

Ha spiegato: «Sono decisamente un fotografo dilettante». Crede fermamente nel potere di catturare istanti autentici. «Una delle cose fantastiche della fotografia è proprio quella di catturare quel momento… Si tratta di cogliere quei momenti che ti sembrano reali e che, immagino, catturano un'espressione o un'emozione. Ed è questo il potere della fotografia: può catturare un momento e raccontare una storia».

Un altro talento meno noto della Principessa è la musica. Nel dicembre 2021 ha sorpreso il pubblico suonando il pianoforte. Ha accompagnato il cantautore Tom Walker durante un concerto di Natale a Westminster Abbey.

Walker ha elogiato la sua performance in un'intervista alla «BBC». Ha dichiarato: «Ci siamo ritrovati, abbiamo provato la canzone tipo nove volte e alla fine lei l'aveva interpretata alla perfezione. È stata davvero fantastica: ha spaccato».