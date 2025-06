Lauren Sánchez e Jeff Bezos - una delle coppie più ricche del mondo e presto in procinto di sposarsi - hanno deciso di sposarsi a Venezia. KEYSTONE

Jeff Bezos e Lauren Sánchez vogliono sposarsi a Venezia alla fine di giugno. Quasi nulla è stato confermato ufficialmente. Ma le voci, i nomi delle celebrità e le proteste non mancano. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l'ex presentatrice televisiva Lauren Sánchez celebreranno il loro matrimonio a Venezia alla fine di giugno.

I media parlano di una festa da dieci milioni di dollari e di numerosi ospiti stellari.

A Venezia si sta scatenando la resistenza: gli attivisti stanno pianificando proteste contro il matrimonio. Temono restrizioni. Mostra di più

Quando i super-ricchi si sposano, raramente c'è silenzio. Soprattutto quando lo sposo è la terza persona più ricca del mondo.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la sua fidanzata Lauren Sánchez stanno organizzando il loro matrimonio da sogno a Venezia, con 250 invitati, 27 abiti e uno yacht troppo grande per la laguna. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

La storia d'amore

Lauren Sánchez (55 anni) e Jeff Bezos (61) sono ufficialmente una coppia dal 2019. Poco dopo l'annuncio del divorzio dell'imprenditore dall'ex moglie MacKenzie Scott (55), la rivista scandalistica statunitense «National Enquirer» ha ipotizzato una relazione tra i due, che erano già stati visti insieme in pubblico. La rivista ha poi pubblicato i loro messaggi privati.

Lei è un'ex presentatrice televisiva: nel 2016 ha seguito un corso di formazione come pilota di elicottero e successivamente ha fondato la Black Ops Aviation, una società di produzione di film aerei tutta al femminile.

Tra l'altro, il suo ex marito, l'agente hollywoodiano Patrick Whitesell, sarebbe stato un amico di Bezos e li avrebbe presentati.

Da allora i due cercano le luci della ribalta come coppia, presentandosi agli Oscar, al MET Gala, alla Casa Bianca. Si mostrano come una power couple che allo stesso tempo vuole apparire normale.

Questo lo si vede bene nel servizio fotografico di «Vogue» del novembre 2023, in cui Bezos, con una maglietta e un cappello da cowboy, si comporta come se avesse appena catturato un cavallo selvaggio a mani nude.

Ma il messaggio di appartenenza alla classe operaia sembra meno credibile quando anche Sánchez indossa un anello di fidanzamento del valore di 2,5 milioni di dollari.

I due innamorati si sono fidanzati nel maggio 2023 sullo yacht da 500 milioni di dollari del miliardario Koru. In Maori, la lingua della popolazione indigena della Nuova Zelanda, il nome della nave significa nuovo inizio.

Il matrimonio

Due anni dopo il fidanzamento, il matrimonio avrà luogo a Venezia. Molte cose non sono confermate: le notizie riportate dai media si basano su voci e fonti anonime. La cerimonia dovrebbe svolgersi tra il 24 e il 28 giugno 2025, talvolta si parla anche del 26-28 giugno.

Anche il luogo non è chiaro. Si parla dell'isola di San Giorgio Maggiore e della Chiesa dell'Abbazia della Misericordia, una chiesa nel centro di Venezia.

L'isola di San Giorgio Maggiore è una possibile location per il matrimonio. Non è stata confermata. IMAGO/ABACAPRESS

Il matrimonio dovrebbe costare circa 10 milioni di dollari. Sarà organizzato dai wedding planner che hanno organizzato le nozze di George e Amal Clooney nel 2016.

«La discrezione è la nostra massima priorità. Non siamo presenti sui social media e non saranno resi pubblici esempi di lavori precedenti», scrivono sul loro sito web.

Anche lo yacht di Bezos dovrebbe arrivare a Venezia per i festeggiamenti. Ma è troppo grande per attraccare direttamente nella laguna e dovrebbe ancorarsi a un molo remoto.

Per la sposa la celebrazione sarà probabilmente anche una maratona di cambi d'abito. Secondo il «Corriere Della Sera», Sánchez ha in programma 27 abiti diversi in 72 ore.

La lista degli invitati

Leonardo DiCaprio, il clan delle Kardashian, Ivanka Trump, Katy Perry, Oprah Winfrey... insomma, tutti. Secondo TMZ, sono stati invitati tutti quelli che contano, e si parla di 200-250 ospiti. Cinque degli hotel più esclusivi della città sarebbero stati prenotati per ospitarli.

Secondo il «Daily Mail», Lady Gaga si esibirà per gli sposi.

Naturalmente ci sono già state feste di addio al celibato con la stretta cerchia di amici. Sánchez ha festeggiato a Parigi con Kim Kardashian, Kris Jenner e Katy Perry, con cui ha volato insieme nello spazio ad aprile.

Bezos ha trascorso qualche giorno a Madrid.

Il contratto di matrimonio

Il matrimonio dell'imprenditore con l'ex moglie, durato 25 anni, si è concluso con un accordo di divorzio molto costoso per lui. Scott ha infatti ricevuto 38 miliardi di dollari, per lo più in azioni Amazon.

Secondo «Forbes», Bezos ha attualmente un patrimonio di circa 225 miliardi di dollari. Se il suo matrimonio con Sánchez dovesse fallire, ora vuole essere più protetto.

Il «Daily Mail» scrive che i due non si sono ancora sposati perché le trattative per un accordo prematrimoniale stanno richiedendo più tempo del previsto.

I media stanno anche speculando su cosa comporterà esattamente. La rivista «L'Officiel USA» scrive che l'ex presentatrice riceverà un massimo di un milione di dollari per ogni anno di matrimonio in caso di separazione.

Le proteste

Nel 2016 i Clooney sono stati festeggiati a Venezia, ma Bezos e Sanchez sono sgraditi. Manifesti con lo slogan «No Space for Bezos» sono stati appesi in giro per la città. Il giorno del matrimonio, gli attivisti vogliono bloccare l'accesso ai potenziali locali.

«Non abbiamo nulla contro i matrimoni, ma non ci piace l'arroganza di questo miliardario che pensa di poter comprare tutto con i suoi soldi, anche Venezia», ha dichiarato un attivista al «Corriere della Sera».

Gli attivisti temono un aumento delle misure di sicurezza, la chiusura delle strade e una maggiore presenza della polizia.

«No Space For Bezos»: «Nessuno spazio per Bezos». Manifesti come questo sono attualmente appesi in tutta Venezia. KEYSTONE

Secondo il sindaco della città, si tratta di una celebrazione privata senza restrizioni per il pubblico. Le voci secondo cui il fondatore di Amazon avrebbe prenotato tutti i taxi d'acqua della città non erano vere.

Il governatore veneziano ha anche dichiarato al «Corriere della Sera»: «Non capisco questa protesta di 200 persone quando in alcuni giorni vengono a Venezia fino a 150'000 turisti».