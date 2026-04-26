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Presto al via Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione di «Temptation Island»

fon

26.4.2026

Temptation Island 2026 è alle porte.
Temptation Island 2026 è alle porte.
IMAGO/Zoonar

Il reality estivo riparte con una nuova stagione: stessa location in Calabria, Filippo Bisciglia alla guida e nuove coppie ancora da selezionare.

Redazione blue News

26.04.2026, 12:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Temptation Island torna con la 14esima edizione, confermata la location in Calabria e casting ancora aperti.
  • Filippo Bisciglia resta al timone, con messa in onda prevista tra fine giugno e inizio luglio.
  • Il reality si svolgerà ancora al Calandrusa Resort, con prezzi da circa 140 euro a notte.
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«Temptation Island» si prepara a riaccendere i riflettori con la sua 14esima edizione. Le prime indiscrezioni riguardano soprattutto la location, il calendario e il casting dei protagonisti.

Secondo quanto riportato da «DavideMaggio.it», il programma prodotto da Fascino tornerà a essere registrato in Calabria. Dopo il cambio di scenario dello scorso anno, il Calandrusa Beach & Nature Resort dovrebbe essere nuovamente il cuore del reality.

Una scelta che funziona sia a livello televisivo sia per garantire l'isolamento delle coppie, elemento chiave del format.

La messa in onda è prevista tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, mentre la selezione delle nuove coppie è ancora in corso.

Bisciglia confermato e location ormai stabile

Alla conduzione resta Filippo Bisciglia, volto storico del programma. Il suo ruolo è quello di accompagnare i protagonisti lungo il percorso tra sentimenti e tentazioni, orchestrando i momenti più delicati: dai falò di confronto fino allo sviluppo delle varie dinamiche narrative.

Negli anni, il reality ha cambiato più volte ambientazione. Per oltre un decennio si è svolto in Sardegna, all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, struttura poi venduta.

In precedenza, alcune edizioni erano state girate anche a Taranto e a Gaeta.

Il resort in Calabria e i costi del soggiorno

Oggi il format ha trovato una nuova casa in Calabria, a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Qui sorge il Calandrusa Beach & Nature Resort, immerso in circa cinque ettari di vegetazione mediterranea e affacciato su una spiaggia di sabbia chiara e ciottoli, con piscine e ampi spazi dedicati agli ospiti.

Per chi volesse soggiornare nella struttura, i prezzi variano in base al periodo e alla tipologia di camera. Si parte indicativamente da circa 140 euro a notte, mentre una settimana per due persone può arrivare attorno ai 1600 euro.

Il resort non pubblica un listino dettagliato, ma offre preventivi su richiesta. Tra gli extra: colazione in camera a pagamento, lettini aggiuntivi e parcheggio incluso.

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