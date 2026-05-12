Vienna è pronta per il 70° Eurovision Song Contest. KEYSTONE

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest è in programma oggi, martedì, a Vienna. Ecco tutto quello che di più importante c'è da sapere sugli spettacoli live, sui biglietti e come muoversi nella capitale austriaca.

Lea Oetiker Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Quest'anno il 70esimo Eurovision Song Contest (ESC) si svolge a Vienna dato che il vincitore dell'edizione dell'anno scorso a Basilea è il cantante lirico austriaco Johannes Pietsch, in arte JJ, che ha vinto con il brano «Wasted Love».

Le due semifinali si svolgono il 12 e il 14 maggio, mentre la finale si tiene il 16 maggio alla Stadthalle di Vienna.

Veronica Fusaro gareggia per la Svizzera e si esibirà nella seconda semifinale il 14 maggio con il numero 7.

Durante la settimana dell'ESC, la Piazza del Municipio di Vienna si trasforma in una spettacolare zona di proiezione pubblica, come nel 2015, con numerosi eventi collaterali e feste per creare una grande atmosfera. Mostra di più

Le date più importanti

La finale si svolge sabato 16 maggio. Le semifinali si tengono nella stessa settimana, martedì 12 e giovedì 14 maggio.

Il via ufficiale è stato dato domenica 10 maggio, quando tutti gli artisti sono apparsi sul tappeto turchese srotolato al Municipio di Vienna.

Quanti spettacoli ci sono?

Ci saranno in totale nove spettacoli con pubblico. Per ciascuno dei tre show televisivi (le due semifinali e la finale), oltre all'appuntamento dal vivo ci sarà un'anteprima serale, ovvero una prova completa dello show in cui le giurie internazionali esprimeranno i loro voti.

Ci sarà anche un'anteprima pomeridiana nel pomeriggio dello spettacolo dal vivo: si tratta di una prova generale dell'esibizione per gli artisti. Circa 100'000 spettatori potranno partecipare ai nove spettacoli.

I biglietti sono ancora disponibili?

I biglietti sono ancora disponibili: è possibile prenotarli regolarmente tramite Oeticket o a breve termine tramite fanSALE, cioè fino a 5 ore prima dell'inizio dello spettacolo al prezzo originale.

È importante utilizzare solo le piattaforme ufficiali. Le informazioni sono disponibili qui.

Quanti Paesi partecipano all'edizione 2026?

Quest'anno partecipano in totale 35 Paesi. L'Austria, in qualità di Paese ospitante, e le «Big Four» Germania, Francia, Italia e Regno Unito sono automaticamente qualificate per la finale.

Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno cancellato la loro partecipazione al concorso canoro. Il boicottaggio da parte di questi Stati è in segno di protesta alla partecipazione di Israele.

I 30 Paesi rimanenti devono qualificarsi per uno dei 20 posti in finale nelle due semifinali. Nei video sottostanti trovate una panoramica di tutte le canzoni in semifinale (prima e seconda serata).

Chi rappresenta la Svizzera?

Veronica Fusaro di Thun entra in gara con la ballata rock «Alice». Se volete votare per l'elvetica, quest'ultima si esibirà durante la seconda semifinale giovedì 14 maggio dalle 21:00 con il numero 7.

Dove si svolgeranno i live show?

Le semifinali dell'ESC (12 e 14 maggio 2026) e la finale (16 maggio 2026) si svolgeranno nella Wiener Stadthalle, la più grande location austriaca per eventi, già sede nel 2015 e tra le prime 10 arene d'Europa con 16'000 posti a sedere.

Qui potete trovare tutte le informazioni sulla Stadthalle.

Mi trovo a Vienna. Dove sono i posti migliori per l'ESC?

I punti di proiezione per il pubblico sono sparsi in tutta la città.

All'aperto, presso l'Eurovision Village nella Piazza del Municipio di Vienna o nel bar sulla spiaggia di Hermann, sul palco del teatro Volksoper di Vienna o nella rustica birreria Ottakringer, i fan dell'Eurovision avranno di che divertirsi.

L'Eurovision Village, nella Rathausplatz di Vienna, offre spettacoli dal vivo gratuiti e la visione pubblica delle semifinali e della finale dell'ESC tutti i giorni dal 10 al 17 maggio (dalle 14:00 alle 24:00).

Tra i momenti salienti figurano l'icona degli anni '90 Haddaway («What Is Love»), il gruppo pop Alcazar («Crying at the Discoteque») e artisti dell'ESC come Erika Vikman (Finlandia, ESC 2025), il vincitore dell'ESC Lordi e Tommy Cash (Estonia, ESC 2025).

Il programma degli eventi a Vienna potete trovarlo cliccando qui.

Come si raggiungono le sedi degli eventi?

Come raggiungere il centro di Vienna: dalla stazione centrale di Vienna, prendere la U1 fino a Stephansplatz in pochi minuti, da Westbahnhof la U3 o da Meidling la S-Bahn.

City Airport Treni, Railjet, S-Bahn, autobus o taxi vi portano dall'aeroporto al centro città.

Anche i terminal degli autobus sono ben collegati. Vienna può essere raggiunta in auto, ma si applicano pedaggi e tariffe di parcheggio. Per saperne di più cliccate qui.

Prestate attenzione alle istruzioni di sicurezza

Volete portare con voi uno zaino o una borsa? Tenete presente che anche quest'anno le misure di sicurezza saranno più severe, quindi controllate le ultime informazioni in anticipo.

Tutte le informazioni sono disponibili presso l'ente del turismo di Vienna.

Dove e cosa mangiare a Vienna?

Vienna è la Mecca dei buongustai. Una visita senza gustare una Schnitzel (cotoletta)? Sarebbe un peccato, soprattutto perché la città offre anche buone alternative per i vegetariani.

Cliccate qui per la guida alle Schnitzel... e buon appetito!