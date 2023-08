Ed Sheeran

Il disco del cantautore britannico arriva a meno di quattro mesi dall’uscita del suo sesto album «Subtract».

Ed Sheeran annuncia a sorpresa l'uscita di un nuovo disco, intitolato «Autumn Variations». Il disco arriverà a meno di quattro mesi dal rilascio del suo sesto album in studio «Subtract».

Il nuovo album conterrà 14 tracce, verrà prodotto da Aaron Dessner e pubblicato attraverso la sua compagnia Gingerbread Man Records il 29 settembre, a una settimana esatta dall’ultima data del suo Mathematics World Tour.

«Lo scorso autunno, mi sono reso conto che io e i miei amici stavamo attraversando numerosi cambiamenti. Dopo il caldo dell'estate tutto si era calmato, sistemato, crollato, precipitato o imploso», ha dichiarato l’hitmaker di «Bad Habits» in un comunicato. «Quando ho attraversato un momento difficile all'inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando sono venuto a conoscenza delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto brani, alcuni dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel periodo», ha continuato Ed. «Ci sono stati alti momenti di innamoramento e nuove amicizie, insieme a brutte situazioni, depressione, solitudine e confusione».

Ed ha tratto ispirazione dalla conoscenza del compositore inglese Edward Elgar e del lavoro della sua orchestra Enigma Variations, «in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno dei suoi amici».

«Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho registrato Subtract con Aaron Dessner, abbiamo iniziato subito. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella collaborazione. Sento che ha catturato la sensazione dell'autunno in modo meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me».

«The Mathematics World Tour» è iniziato a Dublino il 23 aprile dello scorso anno e terminerà il 23 settembre a Los Angeles, dopo ben 88 date.

Covermedia