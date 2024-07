Ed Sheeran

Il tour inizierà a Madrid il 30 maggio 2025 e si concluderà a Düsseldorf il 5 settembre 2025. I biglietti per le date europee saranno in vendita dal 10 luglio.

Covermedia

Ed Sheeran ha annunciato su Instagram che partirà per un'altra tappa europea del suo Mathematics Tour a maggio 2025.

«Nel 2025, il Mathematics Tour giunge alla fine! Visiteremo la maggior parte dei luoghi in cui non siamo ancora stati, ma le prime date saranno per il resto dell'Europa, altre seguiranno, ma le date europee saranno in vendita il 10 luglio (Roma il 12 luglio), ci vediamo l'anno prossimo», ha scritto Ed.

L'hitmaker di «Shape of You» ha aggiunto: «Era ora di fermarsi, ma poi possiamo premere Play...».

La tappa inizia a Madrid, in Spagna, il 30 maggio 2025 e si conclude a Düsseldorf, in Germania, il 5 settembre.

Il mastodontico Mathematics Tour, noto anche come il +-=÷× Tour, è iniziato a Dublino, in Irlanda, il 23 aprile 2022. Il cantautore ha anticipato che aggiungerà altre date fuori dall'Europa nel 2025.

In un video, ha detto: «Faremo alcuni spettacoli in Europa e altri che annunceremo presto. Ma questo è tutto, questa è la fine».

Prima che Ed torni sul palco per le tappe finali del suo tour, visiterà le scuole nel Regno Unito per contribuire a finanziare i programmi musicali per i giovani.

«Ho iniziato a farlo nella contea da cui provengo, e ora abbiamo ampliato a livello nazionale», ha detto in precedenza a proposito del progetto. «Ora sto visitando più scuole superiori che hanno davvero bisogno di finanziamenti per la musica e si può vedere che differenza fa».

L'hitmaker di «Thinking Out Loud» ha precedentemente donato milioni alla sua ex scuola, la Thomas Mills High School a Suffolk, in Inghilterra, dopo che un insegnante lo aveva contattato riguardo ai tagli ai finanziamenti nel 2018.

Covermedia