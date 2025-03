Ed Sheeran Covermedia

Il nuovo album dell'artista è in rampa di lancio, mentre a giorni verrà rilasciato il singolo «Azizam».

Il nuovo album di Ed Sheeran è ormai pronto alle stampe.

Il cantautore britannico ha condiviso una clip in uno studio di registrazione in compagnia del produttore Ilya Salmanzadeh, che vanta collaborazioni con star come Lisa e Ariana Grande. Nel video Sheeran balla con entusiasmo sulle note del nuovo singolo in arrivo «Azizam», di cui ha rilasciato un'anteprima di 30 secondi su YouTube.

Accompagnato dal Citizens Of The World Choir, Sheeran canta: «And if love's just a game, come and play, Azizam (E se l'amore è soltanto un gioco, vieni e gioca, Azizam».

Ed ha scritto a commento del video: «Album pronto. Presto il nuovo singolo. Sono veramente felice come potete immaginare!».

La news arriva a pochi giorni da un set a sorpresa per le strade di New Orleans, dove Ed si è esibito con una banda di ottoni, anticipando il nuovo brano. Lunedì, Sheeran ha invece eseguito un altro set acustico a sorpresa in un pub di Boston per celebrare il giorno di San Patrizio.

La settimana precedente l'artista aveva invece sorpreso i fan di Nashville con un'altra esibizione improvvisata, in cui ha seguito tra le altre una cover di «Baby One More Time» di Britney Spears.

Nelle prossime settimane, come annunciato da Ed, arriverà anche una nuova canzone intitolata «Sapphire».