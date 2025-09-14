Ed Sheeran

A pochi giorni dall'uscita di «Play», il cantante annuncia di aver quasi completato i brani di «Rewind».

Covermedia Covermedia

Inarrestabile Ed Sheeran. A pochi giorni dall'uscita di «Play», il cantautore britannico ha rivelato di aver quasi concluso un nuovo disco, intitolato «Rewind».

Durante un'intervista con iHeartRadio Canada, Sheeran ha ammesso: «Ho scritto Play e Rewind contemporaneamente. Abbiamo finito Play per primo perché ci sembrava il più emozionante. Quindi, Rewind è... direi che ci vorranno due mesi, in cui saremo rinchiusi e concentrati. E immagino che a un certo punto, nei prossimi 18 mesi, uscirà». Ed ha definito «Play» e «Rewind» due «album gemelli».

«Uno è più legato alla cultura indiana e l'altro più alla nostalgia. Quindi, hanno preso direzioni diverse», ha continuato il 34enne, sottolineando di avere in programma nuove attività promozionali. «È semplicemente divertente e ottimista... e continueremo a divertirci fino a Natale».

«Con la mente aperta»

Secondo Ed il segreto del suo grande successo è rappresentato dalla sua continua voglia di mettersi alla prova.

«Non voglio rifare il mio disco d'esordio, è già fatto, voglio continuare a provare cose nuove. La comodità è la morte di qualsiasi cosa interessante. Bisogna solo essere aperti, con la mente aperta», ha aggiunto.

In precedenza, Ed aveva rivelato di avere in programma un totale di cinque album a tema simbolico. Dopo «Play» e «Rewind», arriveranno «Pause», «Fast Forward» e «Stop».