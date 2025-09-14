  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Due opere gemelle» Oltre a «Play», in uscita a breve, un altro album di Ed Sheeran è quasi pronto

Covermedia

14.9.2025 - 13:00

Ed Sheeran
Ed Sheeran

A pochi giorni dall'uscita di «Play», il cantante annuncia di aver quasi completato i brani di «Rewind».

Covermedia

14.09.2025, 13:00

14.09.2025, 14:47

Inarrestabile Ed Sheeran. A pochi giorni dall'uscita di «Play», il cantautore britannico ha rivelato di aver quasi concluso un nuovo disco, intitolato «Rewind».

Durante un'intervista con iHeartRadio Canada, Sheeran ha ammesso: «Ho scritto Play e Rewind contemporaneamente. Abbiamo finito Play per primo perché ci sembrava il più emozionante. Quindi, Rewind è... direi che ci vorranno due mesi, in cui saremo rinchiusi e concentrati. E immagino che a un certo punto, nei prossimi 18 mesi, uscirà». Ed ha definito «Play» e «Rewind» due «album gemelli».

«Uno è più legato alla cultura indiana e l'altro più alla nostalgia. Quindi, hanno preso direzioni diverse», ha continuato il 34enne, sottolineando di avere in programma nuove attività promozionali. «È semplicemente divertente e ottimista... e continueremo a divertirci fino a Natale».

«Con la mente aperta»

Secondo Ed il segreto del suo grande successo è rappresentato dalla sua continua voglia di mettersi alla prova.

«Non voglio rifare il mio disco d'esordio, è già fatto, voglio continuare a provare cose nuove. La comodità è la morte di qualsiasi cosa interessante. Bisogna solo essere aperti, con la mente aperta», ha aggiunto.

In precedenza, Ed aveva rivelato di avere in programma un totale di cinque album a tema simbolico. Dopo «Play» e «Rewind», arriveranno «Pause», «Fast Forward» e «Stop».

I più letti

Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
Lucrezia Lante della Rovere: «Non sono mica Alba Parietti, che si innamora ogni 5 minuti»
«Striscia la notizia» verso la cancellazione definitiva
Il Parlamento federale corregge un errore di battitura, del quale nessuno s'è accorto per decenni. Ecco quale
Barbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Su Ed Sheeran

Ecco come mai. Ed Sheeran si trasferisce in America con la famiglia

Ecco come maiEd Sheeran si trasferisce in America con la famiglia

Ecco quando uscirà. Ed Sheeran annuncia «Play», il suo nuovo album

Ecco quando usciràEd Sheeran annuncia «Play», il suo nuovo album

Musica. La polizia ferma un concerto di Ed Sheeran in India, ecco perché

MusicaLa polizia ferma un concerto di Ed Sheeran in India, ecco perché

Altre notizie

Intervista a blue News. Il regista del thriller politico svizzero «The Deal»: «La natura delle relazioni internazionali è cambiata»

Intervista a blue NewsIl regista del thriller politico svizzero «The Deal»: «La natura delle relazioni internazionali è cambiata»

Serie TV. Raoul Bova si porta il figlio Francesco sul set di «Don Matteo», ecco perché

Serie TVRaoul Bova si porta il figlio Francesco sul set di «Don Matteo», ecco perché

Ecco il perché della location. Mariah Carey prepara uno show nella foresta amazzonica

Ecco il perché della locationMariah Carey prepara uno show nella foresta amazzonica