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Non solo musica Ed Sheeran rivela: «Ho avuto l'herpes zoster»

Covermedia

29.4.2026 - 13:00

Ed Sheeran
Ed Sheeran

Il cantante rassicura i fan su Instagram: «Sto migliorando».

Covermedia

29.04.2026, 13:00

29.04.2026, 13:13

Ed Sheeran parla dell'herpes zoster che lo ha colpito nell'ultimo mese.

Il vincitore di Grammy ha condiviso la notizia su Instagram, parlando di «molti nuovi inizi nella mia vita» e aggiornando anche sulle sue condizioni di salute.

«Ho avuto l'herpes zoster nell'ultimo mese, non lo consiglio, ma ora sto migliorando», ha scritto.

L'herpes zoster è una patologia dolorosa causata dallo stesso virus della varicella e colpisce più frequentemente le persone sopra i 50 anni. Sheeran ne ha 35.

Nel post, l'interprete di «Shape of You» ha anche raccontato di essersi rasato i capelli.

«Ho voluto farlo per segnare un nuovo inizio», ha spiegato. «Mi piace molto, sto pensando di mantenerlo così».

Il cantante di «Thinking Out Loud» ha pubblicato il suo ultimo album, «Play», lo scorso settembre ed è attualmente impegnato nel Loop Tour, partito a gennaio e in programma fino a dicembre.

«Riparto con il Loop Tour tra poco più di una settimana», ha aggiunto. «Non vedo l'ora di tornare sul palco, ci vediamo lì».

Dopo una pausa di due mesi, Sheeran tornerà a esibirsi a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, tappa che segna l'inizio della leg latinoamericana del tour.

«Altre date in America Latina», ha annunciato. «Messico, Brasile, Paraguay, Argentina, Cile. Non vedo l'ora di tornare a suonare per voi: alcuni dei miei Paesi e città preferiti, è passato troppo tempo».

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