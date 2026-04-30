Ed Sheeran durante un concerto al Marvel Stadium di Melbourne, quando aveva ancora la sua iconica chioma. archivio Ian West/Press Association/dpa

Il cantautore britannico si è mostrato su Instagram con i capelli rasati quasi a zero. «Ho dato un taglio per simboleggiare un nuovo inizio», ha precisato il 35enne.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il cantautore britannico Ed Sheeran ha dato un taglio alla sua iconica chioma.

Il 35enne si mostra su Instagram con i capelli quasi rasati a zero.

«Ho voluto darci un taglio per simboleggiare un nuovo inizio. Ci sono in effetti molte cose nuove nella mia vita in questo periodo», scrive Sheeran. Mostra di più

La sua iconica criniera rossa è stata per anni il marchio di fabbrica di Ed Sheeran, ma ora il cantautore britannico ha deciso di dargli un taglio deciso. Il 35enne ha infatti sorpreso i suoi fan su Instagram con una foto che lo ritrae con i capelli rasati quasi a zero.

Il cantante ha spiegato che il nuovo look rappresenta un nuovo inizio, dato che in questo periodo ci sono alcune novità nella sua vita: «Lo adoro e sto pensando di mantenerlo così».

Sheeren ha sofferto di herpes zoster per mesi

Ed Sheeran, nel post, ha anche dato uno sguardo alla sua vita di musicista.

In primo luogo, ha promosso il suo prossimo tour in America Latina, dichiarando di essere felice di poter tenere ancora alcuni concerti in Messico, Brasile, Paraguay, Argentina e Cile.

Ha poi raccontato di aver sofferto negli ultimi mesi di herpes zoster, noto anche come fuoco di Sant'Antonio: «Non lo auguro a nessuno, ma ora sto meglio».

Nell'ultimo periodo il cantante ha anche finalmente avuto il tempo di guardare la quarta stagione di «Stranger Things» e ha commentato: «È fantastica!».

Ha pure trovato il tempo di leggere, in particolare il romanzo «Demon Copperhead»: «Forse sono un po' in ritardo, ma è geniale: dategli un'occhiata».

Ed Sheeran ha anche fatto sapere di aver visitato diversi negozi di musica di recente e di essersi imbattuto in alcuni tesori musicali. In particolare, ha scritto, adora il disco in vinile «Allan Taylor - The Traveller», che è quasi impossibile trovare online.

I fan sono entusiasti del nuovo taglio di capelli

A ogni modo, i fan di Ed Sheeran si sono detti entusiasti del suo nuovo taglio di capelli.

Una follower ha scritto: «La tua nuova acconciatura è sensazionale». Un altro ha aggiunto: «Ed, adoro i tuoi capelli corti».