Ecco come mai Ed Sheeran si trasferisce in America con la famiglia

Covermedia

10.9.2025 - 09:30

Ed Sheeran
Ed Sheeran

Il cantautore britannico lascerà l'Inghilterra per gli Stati Uniti insieme alla moglie Cherry Seaborn e alle loro due figlie.

Covermedia

10.09.2025, 09:30

10.09.2025, 09:35

Ed Sheeran è pronto a trasferirsi negli States. Ospite dell'ultimo episodio del podcast «2 Johnnies», il 34enne ha spiegato che la scelta riguarda non solo la carriera, ma anche la famiglia.

«Sto per trasferirmi in America», ha dichiarato, aggiungendo con ironia: «Mi sembra di essere l'unico a trasferirsi in America».

Il cantante ha chiarito che la decisione è legata ai prossimi impegni professionali: «Sarò in tour lì per un po' e ho una famiglia, quindi non posso fare avanti e indietro. Andiamo e ci sistemiamo lì».

Sheeran non ha precisato dove si stabilirà con la moglie e le figlie Lyra, 5 anni, e Jupiter, 3, ma in passato ha più volte espresso la sua passione per Nashville, Tennessee, e l'ambizione di intraprendere un percorso nella musica country.

«Nashville è la mia città preferita in America», aveva raccontato al podcast Call Her Daddy. «Il mio obiettivo finale sarebbe trasferirmi lì e passare al country. Sento che devo farlo sul serio. E una volta che passi al country, non puoi tornare indietro. Una volta lì, ci resti».

Quando non è in tour, Sheeran vive nella sua tenuta nel Suffolk. All'inizio del 2025 ha ampliato il suo patrimonio immobiliare con l'acquisto di un appartamento di lusso a Brooklyn, New York, dal valore di oltre 9,3 milioni di euro.

