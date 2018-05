Eurovision Song Contest: i cantanti più giovani e più vecchi del festival

Source: Covermedia

Primo anniversario da non fumatore per il cantante britannico.

Ed Sheeran celebra il suo primo anniversario da non fumatore.

Il cantante 27enne ha condiviso la soddisfazione per il traguardo raggiunto con i follower su Instagram.

«Oggi festeggio il mio primo anno da non fumatore», ha scritto la star, al fianco di una sua foto in bianco e nero durante un recente concerto.

Ed aveva già provato a chiudere con le sigarette nel 2011, per poi ritentare nel 2015.

In un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, Sheeran ha confidato: «Mi piaceva fumare per una questione di routine. Facevo un soundcheck e fumavo una sigaretta; facevo un concerto e fumavo una sigaretta; mangiavo e fumavo una sigaretta… Poi mi sono reso conto che fumavo praticamente da 10 anni e non era per nulla un bene. Ho cominciato a fumare da giovanissimo, nonostante mi sia sempre ripromesso di smettere. All’inizio mi dicevo: “Ok, non fumo poi da così tanto. Sono quattro anni”… Quando sono arrivato a 10 anni, ero convinto di essere ormai a un punto di non ritorno».

Oltre all’addio al fumo, nel weekend, Ed ha festeggiato anche il compleanno della fidanzata Cherry Seaborn, con cui presto convolerà a nozze.

Il cantante ha recentemente ringraziato la futura moglie per averlo salvato dalla sua vita di eccessi, tra alcol e droghe.

«Non ero preparato per diventare famoso - ha dichiarato al conduttore britannico Jonathan Ross a ottobre -. Ho auto un’infanzia normale, e penso che servano alcuni aggiustamenti quando entri a far parte del mondo dello spettacolo, serve adattarsi a un certo stile di vita, ma io ero talmente impegnato con i tour e il resto che inizialmente non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci».

«Gradualmente qualcosa però stava cambiando in me, ed è stato allora che alcune persone mi hanno preso in disparte e mi hanno detto: “Datti una calmata”. All’inizio può sembrare divertente, lo fai ai party, cominci a farlo da solo… è stato un campanello d’allarme».

