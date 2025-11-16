  1. Clienti privati
Spettacolo Eddie Murphy: «La cultura della cancellazione è superata»

Covermedia

16.11.2025 - 13:00

Eddie Murphy
Eddie Murphy

Il comico 64enne dice la sua sul fenomeno e valuta un ritorno alla stand-up.

Covermedia

16.11.2025, 13:00

Eddie Murphy non teme la «cultura della cancellazione».

«Non sto neanche pensando di essere cancellato a 64 anni, dopo 50 anni nel business», afferma il comico in un'intervista a The Hollywood Reporter. Per lui, quella fase è ormai superata: «Non riesco a ricordare un comico che sia stato cancellato per una battuta. Mi sembra sia stato solo un periodo in cui si pensava che dovessimo stare attenti a ogni parola».

Murphy racconta che nei comedy club americani la libertà è tornata centrale: «I comici oggi parlano più liberamente che mai, dicono ciò che vogliono dire». Secondo l'attore, anche le nuove generazioni non accettano più l'idea di limitare l'umorismo: «I ragazzi che stanno crescendo ora non ci stanno. Rifiutano tutta quella storia della cultura della cancellazione e dicono, in sostanza: «Basta con questa cancellazione, lasciate che le cose facciano il loro corso"».

Il comico è impegnato nella promozione del documentario Netflix «Being Eddie», che ripercorre il suo viaggio da giovane stand-up a icona hollywoodiana grazie a titoli come «Beverly Hills Cop», «Shrek», «Norbit» e «Il professore matto». E non esclude un ritorno sul palco: «Sono aperto all'idea di fare stand-up di nuovo. Devo divertirmi perché funzioni; se arriva il momento giusto, salgo e lo faccio».

Tra i suoi impegni attuali figurano la promozione di «Being Eddie», nuovi progetti con Netflix e la valutazione concreta di un ritorno alla stand-up dal vivo.

