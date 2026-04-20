Eddie Murphy

Standing ovation e tributi delle star per il Lifetime Achievement Award, il riconoscimento più prestigioso dell'American Film Institute.

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Eddie Murphy ha ricevuto il Lifetime Achievement Award dell'American Film Institute, il più alto riconoscimento assegnato dall'istituzione cinematografica.

La cerimonia si è svolta domenica 19 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles, dove l'attore, ormai prossimo ai 65 anni, è stato accolto da una lunga standing ovation.

In platea, un pubblico di celebrità tra cui Mike Myers, Spike Lee e Chris Rock.

La carriera di Murphy prende forma negli anni Ottanta, quando, ancora adolescente, si afferma come stand-up comedian.

A soli 19 anni entra nel cast del Saturday Night Live, prima di conquistare il cinema con titoli diventati iconici come «Beverly Hills Cop», «Una poltrona per due» e «Il principe cerca moglie».

A rendere omaggio al collega e amico è stato Mike Myers, che si è presentato sul palco truccato di verde e con le orecchie da orco, un chiaro riferimento al personaggio di Ciuchino nella saga di «Shrek», doppiato proprio da Murphy.

«Niente del successo di Shrek sarebbe stato possibile senza Eddie Murphy», ha dichiarato. «Il suo Ciuchino è un capolavoro, così come ogni personaggio che ha creato negli anni».

Anche Kevin Hart ha celebrato l'attore, definendolo «il modello per comici di ogni generazione».

La cerimonia sarà trasmessa su Netflix il 31 maggio.

Murphy è padre di dieci figli, di età compresa tra i sei e i 36 anni, e ha recentemente accolto il suo quarto nipote.