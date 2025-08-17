Sul set può capitare di tutto, anche di sentirsi dare del «vecchio» quando non ci si sente affatto tali.
Eddie Murphy, 64 anni, ha raccontato a Variety di essere rimasto sorpreso da alcune improvvisazioni durante le riprese di «Beverly Hills Cop: Axel F» e «The Pickup».
«Sei un vecchio pazzo!»
«Durante le scene di combattimento, due giovani attori hanno improvvisato: «Dai, vecchio!». Ho quasi detto stop: pensavo «Ma a chi stanno parlando?». È strano... mi ha colto alla sprovvista», ricorda divertito. «In un'altra scena, uno mi ha detto: «Sei un vecchio pazzo!» e io: «Ehi!».
Il comico, noto anche come voce di Ciuchino in «Shrek», ammette che quelle frasi non gli sono piaciute perché non sente che la sua età corrisponda a come si percepisce: «Mi sento ancora me... solo un po' più rigido».
La carriera procede a vele spiegate
«Beverly Hills Cop: Axel F», quarto capitolo della saga action-comedy, è uscito lo scorso anno, segnando il ritorno di Murphy nei panni del detective Axel Foley dopo 30 anni. In «The Pickup», uscito ad agosto, recita con Pete Davidson e Keke Palmer in un heist movie ad alto ritmo.
E con «Shrek 5», lo spin-off di Ciuchino e una nuova «Pantera Rosa» già in programma, Murphy ha un messaggio chiaro per chi lo chiama «vecchio»: meglio allenarsi, perché lui corre ancora.