Eddie Murphy

L'attore di «Beverly Hills Cop» racconta a Variety le improvvisazioni dei colleghi più giovani e ribadisce: «Dentro mi sento sempre lo stesso».

Eddie Murphy, 64 anni, ha raccontato a Variety di essere rimasto sorpreso da alcune improvvisazioni durante le riprese di «Beverly Hills Cop: Axel F» e «The Pickup».

Due giovani attori lo hanno chiamato «vecchio» durante alcune scene.

«È strano... mi ha colto alla sprovvista», ha commentato Murphy, raccontando come si è sentito in quei momenti. Mostra di più

Sul set può capitare di tutto, anche di sentirsi dare del «vecchio» quando non ci si sente affatto tali.

Eddie Murphy, 64 anni, ha raccontato a Variety di essere rimasto sorpreso da alcune improvvisazioni durante le riprese di «Beverly Hills Cop: Axel F» e «The Pickup».

«Sei un vecchio pazzo!»

«Durante le scene di combattimento, due giovani attori hanno improvvisato: «Dai, vecchio!». Ho quasi detto stop: pensavo «Ma a chi stanno parlando?». È strano... mi ha colto alla sprovvista», ricorda divertito. «In un'altra scena, uno mi ha detto: «Sei un vecchio pazzo!» e io: «Ehi!».

Il comico, noto anche come voce di Ciuchino in «Shrek», ammette che quelle frasi non gli sono piaciute perché non sente che la sua età corrisponda a come si percepisce: «Mi sento ancora me... solo un po' più rigido».

La carriera procede a vele spiegate

«Beverly Hills Cop: Axel F», quarto capitolo della saga action-comedy, è uscito lo scorso anno, segnando il ritorno di Murphy nei panni del detective Axel Foley dopo 30 anni. In «The Pickup», uscito ad agosto, recita con Pete Davidson e Keke Palmer in un heist movie ad alto ritmo.

E con «Shrek 5», lo spin-off di Ciuchino e una nuova «Pantera Rosa» già in programma, Murphy ha un messaggio chiaro per chi lo chiama «vecchio»: meglio allenarsi, perché lui corre ancora.