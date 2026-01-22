  1. Clienti privati
Cinema Edoardo Leo su «2 cuori e 2 capanne»: «Serve dialogo, non muri»

Covermedia

22.1.2026 - 16:30

Edoardo Leo
Edoardo Leo

Il protagonista racconta la commedia che parla al presente.

Covermedia

22.01.2026, 16:30

22.01.2026, 16:49

Edoardo Leo riflette sull'amore contemporaneo. Arriva infatti nelle sale «2 cuori e 2 capanne», la nuova commedia con Edoardo Leo protagonista, diretta insieme a Massimiliano Bruno.

Un film che usa i toni della leggerezza per affrontare temi profondamente attuali, dal conflitto tra visioni opposte alla difficoltà di comunicare in una società sempre più polarizzata.

Il 53enne interpreta Valerio, preside rigoroso e razionale, che incrocia il destino di Alessandra, insegnante anticonformista interpretata da Claudia Pandolfi. Un incontro inatteso, una notte che cambia tutto e una gravidanza che costringe i due a confrontarsi non solo con l'altro, ma con se stessi. Da qui nasce una convivenza forzata che diventa terreno di scontro, ma anche di crescita.

In un'intervista rilasciata in occasione dell'uscita del film a La Repubblica, l'attore – Ciak d'Oro d'Essai per «Non sono quello che sono» (2025) – ha spiegato il senso profondo del progetto: «Raccontiamo due mondi che sembrano incompatibili, ma che sono costretti a parlarsi. Oggi siamo più abituati a urlare che ad ascoltare, e il cinema può ricordarci che il dialogo è ancora possibile».

Una dichiarazione che riassume la filosofia di «2 cuori e 2 capanne», commedia che evita la morale esplicita per affidarsi ai personaggi e alle loro contraddizioni.

Il film gioca con gli stereotipi, smontandoli dall'interno. Valerio si scopre meno aperto di quanto credesse, Alessandra più vulnerabile dietro l'apparente sicurezza. Attorno a loro, un cast corale che comprende Giorgio Colangeli, Carolina Crescentini, Valerio Lundini e Gian Marco Tognazzi, chiamati a dare ritmo e profondità a una storia che alterna ironia e riflessione.

