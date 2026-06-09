Edward Bluemel

L'attore di «My Lady Jane» guiderà una nuova serie in sei episodi dedicata ai primi casi londinesi del celebre investigatore creato da Agatha Christie.

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Edward Bluemel vestirà i panni di Hercule Poirot nella nuova serie BBC e BritBox «Hercule».

La notizia è stata riportata da Variety, che descrive il progetto come un racconto delle origini del detective belga prima della sua consacrazione come investigatore di fama mondiale. Più che un nuovo adattamento di un singolo romanzo di Agatha Christie, «Hercule» si presenta infatti come una vera e propria origin story dedicata ai primi anni del personaggio.

La serie sarà composta da sei episodi e seguirà i primi casi affrontati da Poirot a Londra. Secondo la descrizione diffusa dalla testata statunitense, «Hercule» sarà al tempo stesso «uno studio intimo dell'uomo Hercule» e «un ritratto epico della Gran Bretagna tra le due guerre».

La produzione esplorerà inoltre il nascente rapporto tra il protagonista e il capitano Arthur Hastings, oltre ai primi incontri con l'ispettore James Japp di Scotland Yard. È previsto anche l'ingresso di un avversario destinato ad assumere un ruolo centrale nella storia.

Per Bluemel si tratta di un nuovo incontro con l'universo di Agatha Christie. L'attore britannico compare infatti anche in «The Seven Dials Mystery», adattamento Netflix del romanzo «I sette quadranti», e in passato ha raccontato la sua passione per le produzioni in costume, spiegando che «parte della mia passione per i period drama e per la recitazione in generale consiste semplicemente nel travestirmi e divertirmi».

Già protagonista di «My Lady Jane», «A Discovery of Witches» e «Sex Education», Bluemel raccoglie ora una delle eredità più prestigiose della televisione britannica. Il personaggio di Poirot è stato interpretato per oltre vent'anni da David Suchet, considerato da molti lettori e appassionati la versione definitiva del detective creato da Agatha Christie.

Le riprese di «Hercule» inizieranno quest'estate a Liverpool.