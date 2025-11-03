Edwige Fenech Covermedia

L'attrice interpreta una contessa anticonformista nel film di Andrea Di Stefano accanto a Pierfrancesco Favino.

Edwige Fenech torna sul grande schermo con «Il Maestro», diretto da Andrea Di Stefano e presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel film, accanto a Pierfrancesco Favino, interpreta una contessa eccentrica e indipendente, simbolo di libertà e rinascita.

«È una donna libera, anticonformista, che non dipende da nessuno», ha raccontato l'attrice, oggi residente a Lisbona. L'indipendenza, spiega, è sempre stata la sua bussola artistica: «Non mi sono mai lasciata condizionare».

Il ruolo segna un ritorno importante per una delle icone del cinema italiano anni Settanta, capace di rinnovarsi mantenendo intatta la propria eleganza. Con «Il Maestro», Fenech lascia alle spalle le commedie sexy che l'hanno resa celebre per abbracciare un personaggio più complesso e introspettivo.

Prodotto da Indigo Film e The Indian Way, il film arriverà nelle sale italiane nelle settimane successive all’anteprima veneziana.

Parallelamente, Fenech è coinvolta nello sviluppo di un nuovo progetto con Indigo Film, una produzione d'autore che segnerà il suo ritorno stabile sul set nel 2026.