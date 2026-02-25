Prima ad esibirsi in assoluto, ditonellapiaga non ha deluso su nessun fronte. KEYSTONE

Ieri sera, martedì, si è aperto il Festival di Sanremo. Come ogni anno, non è stata però solo la musica a essere al centro dell'attenzione sul palco dell'Ariston. Tra chi sceglie l'eleganza e chi la fantasia, ecco gli outfit più o meno riusciti degli artisti e non secondo blue News.

Nessuna sorpresa dai conduttori

Nessuna sorpresa dai conduttori

Sanremo: gli outfit dei conduttori della prima serata del festival Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno scelto l'eleganza senza tempo con qualche tocco più moderno qua e là. E non molto a sorpresa l'attore turco ha fatto inizialmente cadere l'occhio sul suo fisico scolpito. Immagine: KEYSTONE Il direttore artistico è rimasto nello stesso abito per tutta la sera, mentre la cantante e il conduttore ospite hanno cambiato abito un paio di volte. Immagine: KEYSTONE Nulla di sorprendente, ma molto riuscito. Immagine: KEYSTONE

Tra le stelle della canzone italiana c'è chi brilla di più

Tra le stelle della canzone italiana c'è chi brilla di più

Sanremo: gli outfit più riusciti della prima serata del Festival Ovviamente l'eleganza è la parola d'ordine, ma c'è chi ha letteralmente brillato di più nella scelta di un outfit che non risultasse troppo noioso. In primis Arisa in un abito bianco e dagli inserti luminosi. Immagine: KEYSTONE Elettra Lamborghini è quasi regale in questo abito con lo strascico e gli inserti dorati. Immagine: KEYSTONE La radiosa Levante ha dato una spinta moderna in questo tubino luminoso e dorato. Immagine: KEYSTONE Serena Brancale ha scelto la semplicità al contrario: invece di un abito nero ha abbagliato il pubblico vestendosi di bianco. Divina. Immagine: KEYSTONE Per gli uomini è più difficile? Assolutamente no, e lo dimostra Leo Gassmann, che (ricordandoci un po' lo stile di Olly) ha dato una spinta più creativa al classico abito maschile. Immagine: KEYSTONE

Sì all'eleganza, ma ci voleva qualcosa di più

Sì all'eleganza, ma ci voleva qualcosa di più

Sanremo: gli outfit meno riusciti della prima serata del Festival È vero che il nero è un grande classico, ma un po' di colore o fantasia non sarebbero di certo guastati. Mara Sattei sì elegantissima, ma forse ci voleva qualcosa in più. Immagine: KEYSTONE Anche l'abito di Malika Ayane non dice assolutamente niente. Immagine: KEYSTONE Da un'artista giovane (e dall'acconciatura importante) ci si poteva aspettare uno stile molto più urban, mentre Sayf ha scelto un abito da film gangster degli anni Trenta. Immagine: KEYSTONE Anche Samurai Jay è un artista giovane e moderno che non ha saputo rispettare il suo stile nella scelta dell'outfit. Immagine: KEYSTONE Di tutto quello che si poteva fare per rendere più interessante un classico abito maschile, forse Eddie Brock poteva scegliere qualcosa di diverso che il papillon slacciato. Immagine: KEYSTONE

E c'è chi è stato più coraggioso