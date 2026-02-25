  1. Clienti privati
Le pagelle di blue News Eleganti, eccentrici, insignificanti: ecco gli outfit più, o meno, riusciti della prima serata di Sanremo

Alessia Moneghini

25.2.2026

Prima ad esibirsi in assoluto, ditonellapiaga non ha deluso su nessun fronte.
KEYSTONE

Ieri sera, martedì, si è aperto il Festival di Sanremo. Come ogni anno, non è stata però solo la musica a essere al centro dell'attenzione sul palco dell'Ariston. Tra chi sceglie l'eleganza e chi la fantasia, ecco gli outfit più o meno riusciti degli artisti e non secondo blue News.

Alessia Moneghini

25.02.2026, 14:08

Anche l'occhio vuole la sua parte: durante la prima serata del Festival di Sanremo non è stata solo la musica ad attirare l'attenzione. Tra chi sceglie l'eleganza e chi è stato più audace, ecco gli outfit più riusciti, o meno, secondo blue News.

Nessuna sorpresa dai conduttori

Tra le stelle della canzone italiana c'è chi brilla di più

Sì all'eleganza, ma ci voleva qualcosa di più

E c'è chi è stato più coraggioso

