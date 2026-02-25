Le pagelle di blue NewsEleganti, eccentrici, insignificanti: ecco gli outfit più, o meno, riusciti della prima serata di Sanremo
Alessia Moneghini
25.2.2026
Ieri sera, martedì, si è aperto il Festival di Sanremo. Come ogni anno, non è stata però solo la musica a essere al centro dell'attenzione sul palco dell'Ariston. Tra chi sceglie l'eleganza e chi la fantasia, ecco gli outfit più o meno riusciti degli artisti e non secondo blue News.
Anche l'occhio vuole la sua parte: durante la prima serata del Festival di Sanremo non è stata solo la musica ad attirare l'attenzione. Tra chi sceglie l'eleganza e chi è stato più audace, ecco gli outfit più riusciti, o meno, secondo blue News.
Nessuna sorpresa dai conduttori
Sanremo: gli outfit dei conduttori della prima serata del festival
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno scelto l'eleganza senza tempo con qualche tocco più moderno qua e là. E non molto a sorpresa l'attore turco ha fatto inizialmente cadere l'occhio sul suo fisico scolpito.
Immagine: KEYSTONE
Il direttore artistico è rimasto nello stesso abito per tutta la sera, mentre la cantante e il conduttore ospite hanno cambiato abito un paio di volte.
Immagine: KEYSTONE
Nulla di sorprendente, ma molto riuscito.
Immagine: KEYSTONE
Tra le stelle della canzone italiana c'è chi brilla di più
Sanremo: gli outfit più riusciti della prima serata del Festival
Ovviamente l'eleganza è la parola d'ordine, ma c'è chi ha letteralmente brillato di più nella scelta di un outfit che non risultasse troppo noioso. In primis Arisa in un abito bianco e dagli inserti luminosi.
Immagine: KEYSTONE
Elettra Lamborghini è quasi regale in questo abito con lo strascico e gli inserti dorati.
Immagine: KEYSTONE
La radiosa Levante ha dato una spinta moderna in questo tubino luminoso e dorato.
Immagine: KEYSTONE
Serena Brancale ha scelto la semplicità al contrario: invece di un abito nero ha abbagliato il pubblico vestendosi di bianco. Divina.
Immagine: KEYSTONE
Per gli uomini è più difficile? Assolutamente no, e lo dimostra Leo Gassmann, che (ricordandoci un po' lo stile di Olly) ha dato una spinta più creativa al classico abito maschile.
Immagine: KEYSTONE
Sì all'eleganza, ma ci voleva qualcosa di più
Sanremo: gli outfit meno riusciti della prima serata del Festival
È vero che il nero è un grande classico, ma un po' di colore o fantasia non sarebbero di certo guastati. Mara Sattei sì elegantissima, ma forse ci voleva qualcosa in più.
Immagine: KEYSTONE
Anche l'abito di Malika Ayane non dice assolutamente niente.
Immagine: KEYSTONE
Da un'artista giovane (e dall'acconciatura importante) ci si poteva aspettare uno stile molto più urban, mentre Sayf ha scelto un abito da film gangster degli anni Trenta.
Immagine: KEYSTONE
Anche Samurai Jay è un artista giovane e moderno che non ha saputo rispettare il suo stile nella scelta dell'outfit.
Immagine: KEYSTONE
Di tutto quello che si poteva fare per rendere più interessante un classico abito maschile, forse Eddie Brock poteva scegliere qualcosa di diverso che il papillon slacciato.
Immagine: KEYSTONE
E c'è chi è stato più coraggioso
Sanremo: gli outfit più eccentrici della prima serata del Festival
E non potevano mancare gli esperimenti: che piacciano o meno, questi artisti sono rimasti fedeli al loro stile musicale senza fare compromessi. Unghie e labbra laccate di rosso, spesso eyeliner nero sugli occhi verdissimi, ditonellapiaga è decisamente riuscita a esprimere il suo stile stravagante ed eclettico con questo outfit. E no, non da fastidio.
Immagine: KEYSTONE
Non potevano mancare i suoi tipici occhiali da sole, ma questo look di Dargen D'Amico è risultato un po'... «legnoso». Ahi, ahi.
Immagine: KEYSTONE
Un altro artista fedele a un accessorio in particolare è J-Ax, a cui non poteva mancare un copricapo, in vero e proprio stile cowboy chic. Forse il bastone per camminare era un po' troppo.
Immagine: KEYSTONE
L'unica band in gara non ha deluso: in vero stile rock le Bambole di Pezza si sono distinte, tra le acconciature di vario colore e non un abito uguale in vista.
Immagine: KEYSTONE
Di acconciature particolari ce ne sono state, ma quella di Chiello stonava un po' su un outfit così serioso.
Immagine: KEYSTONE
