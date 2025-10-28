Elena Barolo e lo scontrino da 2'000 euro che ha svelato il tradimento del suo ex

Elena Barolo si è vendicata. Imago

Elena Barolo rivela i dettagli della fine della sua relazione con Alessandro Martorana, svelando come un semplice scontrino da 2'000 euro abbia portato alla luce un tradimento.

Il sospetto è nato da una telefonata partita per errore: lui parlava con un'altra donna mentre era «a una cena di lavoro».

Dopo le verifiche (codice della giacca in boutique) e un post social che taggava i diretti interessati, la relazione è finita. Mostra di più

Elena Barolo, ex velina di «Striscia la Notizia», ha recentemente condiviso i dettagli della fine della sua lunga relazione con Alessandro Martorana.

Dopo aver annunciato la separazione a giugno, come riferito anche da «tgcom24» ha raccontato come un scontrino da 2'000 euro abbia rivelato il tradimento del suo ex. «È stata una doccia gelata», ha dichiarato.

In una recente intervista rilasciata in TV a «La Volta Buona», ha spiegato che la relazione era destinata a concludersi, ma la scoperta del tradimento è avvenuta un anno e mezzo prima, in modo del tutto inaspettato.

Tutto è iniziato con una telefonata accidentale. Mentre il compagno era fuori casa, Elena ha ricevuto una chiamata involontaria e ha ascoltato una conversazione tra lui e un'altra donna.

Sebbene lui avesse giustificato l'accaduto come una cena di lavoro, Elena ha iniziato a nutrire dei sospetti.

«Ho iniziato a confrontare gli scontrini - ha rivelato - e ne ho trovato uno di un centro commerciale a Londra: una costosissima giacca di uno stilista famoso, da 2'000 euro».

Dopo aver verificato il codice della giacca in boutique, ha scoperto che era stata venduta di recente

. Ha quindi pubblicato una foto sui social, taggando il compagno e la donna coinvolta, scrivendo: «Quella giacca fucsia sarebbe stata la mia preferita, ma l'hanno venduta qualche giorno fa, prenderò questa gialla».

Questo ha portato alla fine della loro relazione.