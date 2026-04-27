Elena D'amario Covermedia

La giudice lascia lo studio durante il ballottaggio, riaprendo il tema del legame con gli allievi.

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lena D’Amario va in crisi nel passaggio decisivo di «Amici» e si ferma davanti al voto finale.

La tensione sale al Serale del 25 aprile di «Amici» di Maria De Filippi, quando durante il ballottaggio finale la giudice si blocca davanti alla scelta decisiva.

«Io non riesco a votare, potrei astenermi ma non mi sembra giusto. Non voglio lavarmene le mani, però sono in difficoltà», dice in puntata, come riportato da Quotidiano Nazionale.

L’impasse arriva nel passaggio chiave della gara e rallenta la sequenza prevista, costringendo la trasmissione a gestire una situazione fuori schema.

Un forte legame con gli allievi

Negli anni, la coreografa ha costruito un’identità precisa all’interno del programma, fondata su un rapporto diretto con gli allievi.

In un’intervista a Vanity Fair aveva spiegato: «Sento di essere una giudice molto empatica, forse perché conosco bene i ragazzi», sottolineando il legame sviluppato durante il lavoro in sala prove.

Una linea ribadita anche a Fanpage: «Ho vissuto questa esperienza con grande responsabilità e sempre con quell’empatia e quella gentilezza che credo siano molto importanti».

Difficoltà nota

Non è la prima volta che la componente emotiva emerge nel suo ruolo: nelle passate edizioni la ballerina aveva già mostrato difficoltà nei momenti eliminatori, arrivando a commuoversi in studio, senza però interrompere la dinamica della gara in modo così netto.

Dopo l’uscita temporanea dallo studio, la puntata prosegue fino al verdetto finale, mentre il Serale di «Amici» continua il suo percorso verso la finale nelle prossime settimane su Canale 5.