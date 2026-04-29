La presa di posizione nasce dal caso del «Pandoro Pink Christmas», la campagna commerciale finita al centro dell'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica ritenuta scorretta.
In questo contesto, le scuse pubbliche di Chiara Ferragni non convincono la showgirl, che lo dichiara senza attenuanti: «Sono incazza*a nera, le sue scuse non me le bevo».
La puntata di «Belve» è andata in onda il 28 aprile su Rai 2 e segna uno degli interventi più diretti della stagione, già destinato ad alimentare il dibattito pubblico.