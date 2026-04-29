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Pandoro Gate Elena Santarelli a «Belve» di Fagnani attacca Chiara Ferragni: «Le scuse non le bevo»

Covermedia

29.4.2026 - 11:00

Elena Santarelli
Elena Santarelli

La showgirl collega il «Pandoro-gate» alla beneficenza e denuncia un danno concreto.

Covermedia

29.04.2026, 11:00

29.04.2026, 11:47

Elena Santarelli attacca Chiara Ferragni e respinge le sue scuse sul «Pandoro-gate».

Ospite di «Belve», la conduttrice porta il confronto sul tema della responsabilità pubblica nelle campagne solidali.

Intervistata da Francesca Fagnani, l'ex volto de «L'Isola dei Famosi» esprime una posizione netta sul caso che ha coinvolto l'imprenditrice digitale.

«Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno», afferma nella puntata, come riporta, tra gli altri, RaiNews.

Il giudizio si irrigidisce quando entra nel merito della beneficenza: «Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno».

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Le sue parole faranno discutere

La presa di posizione nasce dal caso del «Pandoro Pink Christmas», la campagna commerciale finita al centro dell'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica ritenuta scorretta.

In questo contesto, le scuse pubbliche di Chiara Ferragni non convincono la showgirl, che lo dichiara senza attenuanti: «Sono incazza*a nera, le sue scuse non me le bevo».

La puntata di «Belve» è andata in onda il 28 aprile su Rai 2 e segna uno degli interventi più diretti della stagione, già destinato ad alimentare il dibattito pubblico.

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