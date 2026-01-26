Elena Santarelli

Dopo la sentenza, un messaggio che va oltre il caso personale.

Elena Santarelli chiude un capitolo difficile.

La decisione del tribunale segna la conclusione di una vicenda di atti persecutori che ha avuto conseguenze concrete sulla vita quotidiana della vittima.

La donna accusata di stalking è stata condannata, con il riconoscimento di una condotta reiterata e penalmente rilevante. Un esito che chiude il procedimento e riafferma il ruolo della tutela giudiziaria nei confronti di chi subisce pressioni continue.

Secondo quanto riportato da «Leggo» e confermato da altre testate di cronaca nazionale, i comportamenti contestati – contatti insistenti e azioni ossessive – hanno provocato uno stato di ansia e di forte disagio, incidendo sulla sfera privata e familiare. Il quadro rientra nelle fattispecie previste dalla normativa sugli atti persecutori, sempre più centrale nel dibattito pubblico.

«Denunciare è fondamentale»

Dopo la sentenza, Elena Santarelli ha commentato l’esito con parole misurate. «Denunciare è fondamentale», ha dichiarato in un’intervista riportata anche da «Adnkronos».

Un’affermazione che sposta l’attenzione dal singolo episodio a un messaggio di interesse generale, sottolineando l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali e di affidarsi agli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Negli ultimi mesi, la scelta di rendere pubblica la vicenda aveva contribuito a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno spesso sottovalutato. La conclusione del procedimento rafforza ora quel richiamo alla responsabilità, offrendo un riferimento chiaro sul piano giudiziario.

Archiviata la fase processuale, la Santarelli guarda avanti. Restano i suoi impegni professionali, ma soprattutto un tema che continua a interrogare la società: prevenzione, protezione delle vittime e fiducia nelle istituzioni.