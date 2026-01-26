  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia Dopo la sentenza della stalker, Elena Santarelli: «Denunciare è fondamentale»

Covermedia

26.1.2026 - 16:30

Elena Santarelli
Elena Santarelli

Dopo la sentenza, un messaggio che va oltre il caso personale.

Covermedia

26.01.2026, 16:30

26.01.2026, 16:36

Elena Santarelli chiude un capitolo difficile.

La decisione del tribunale segna la conclusione di una vicenda di atti persecutori che ha avuto conseguenze concrete sulla vita quotidiana della vittima.

La donna accusata di stalking è stata condannata, con il riconoscimento di una condotta reiterata e penalmente rilevante. Un esito che chiude il procedimento e riafferma il ruolo della tutela giudiziaria nei confronti di chi subisce pressioni continue.

Secondo quanto riportato da «Leggo» e confermato da altre testate di cronaca nazionale, i comportamenti contestati – contatti insistenti e azioni ossessive – hanno provocato uno stato di ansia e di forte disagio, incidendo sulla sfera privata e familiare. Il quadro rientra nelle fattispecie previste dalla normativa sugli atti persecutori, sempre più centrale nel dibattito pubblico.

«Denunciare è fondamentale»

Dopo la sentenza, Elena Santarelli ha commentato l’esito con parole misurate. «Denunciare è fondamentale», ha dichiarato in un’intervista riportata anche da «Adnkronos».

Un’affermazione che sposta l’attenzione dal singolo episodio a un messaggio di interesse generale, sottolineando l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali e di affidarsi agli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Negli ultimi mesi, la scelta di rendere pubblica la vicenda aveva contribuito a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno spesso sottovalutato. La conclusione del procedimento rafforza ora quel richiamo alla responsabilità, offrendo un riferimento chiaro sul piano giudiziario.

Archiviata la fase processuale, la Santarelli guarda avanti. Restano i suoi impegni professionali, ma soprattutto un tema che continua a interrogare la società: prevenzione, protezione delle vittime e fiducia nelle istituzioni.

I più letti

L'ambasciatore d'Italia in Svizzera resta a Roma: «Tornerà solo se...»
Venezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
La residenza di Gene Hackman a Santa Fe è in vendita, ecco a quanto

Altre notizie

In bilico. Terremoto a Mediaset, il Grande Fratello Vip 2026 verso lo stop?

In bilicoTerremoto a Mediaset, il Grande Fratello Vip 2026 verso lo stop?

Social in delirio. «Heated Rivalry» accende Feltre con la fiaccola olimpica

Social in delirio«Heated Rivalry» accende Feltre con la fiaccola olimpica

Progetto autobiografico. Valeria Marini si racconta su Netflix: ecco la conferma ufficiale

Progetto autobiograficoValeria Marini si racconta su Netflix: ecco la conferma ufficiale