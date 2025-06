Amendola polemico sulla Ricci: «I Cesaroni ci fa schifo?». Lei risponde con eleganza e fermezza

Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci in un'immagine del 2010, quando il loro rapporto di lavoro sembrava ancora essere sereno imago stock&people

Dopo le dichiarazioni di Claudio Amendola sulla sua assenza dal revival de «I Cesaroni», Elena Sofia Ricci risponde con un messaggio sui social che molti interpretano come una replica elegante ma decisa.

Igor Sertori

«I Cesaroni 7» sono in fase di ripresa, come aveva annunciato a Verissimo il protagonista Claudio Amendola a fine 2024.

Nelle nuove puntate non ci sarà una delle protagoniste, Elena Sofia Ricci. «Lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie. I fan non resteranno delusi», aveva detto il romano.

L'attore e regista, in occasione dell'Italian Global Series di Rimini è tornato sulla questione, in modo più piccato: la Ricci se n'è andata per sua volontà, nessuno l'ha cacciata. «Non era più soddisfatta».

«Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce», la risposta dell'attrice attraverso il suo profilo social. Mostra di più

Secondo «novella2000.it» Elena Sofia Ricci ha scelto di rispondere alle recenti dichiarazioni di Claudio Amendola riguardo la sua assenza dal ritorno de «I Cesaroni».

L'attrice ha condiviso sui social una riflessione sulla lealtà e il rispetto, che molti hanno interpretato come una risposta alle parole dell'attore romano.

Secondo Amendola alcuni erano insoddisfatti

Questo perché Claudio Amendola, durante il festival Italian Global Series di Rimini, aveva commentato l'assenza di alcuni attori storici dal revival della serie, tra cui Elena Sofia Ricci, che per anni ha interpretato il personaggio di Lucia.

L'attore e regista romano ha sottolineato che nessuno è stato escluso dalla serie per decisione della produzione, ma che alcuni attori hanno scelto di non tornare perché non più soddisfatti dai loro ruoli.

Come riportato da tra gli altri da «fanpage.it», il 62enne, ha puntato il dito dritto verso la ex collega: «A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto "Arrivederci e grazie, ci fa schifo"».

«Chi ti vuole...ti rispetta»

Così la frase condivisa dalla Ricci, «Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti ti rispetta», è vista come una risposta indiretta ma chiara alle osservazioni del suo ex collega di lavoro.

Questo messaggio ha riacceso l'attenzione su vecchie tensioni tra i protagonisti della serie, evidenziando la necessità di rispetto e sincerità nei rapporti professionali e personali.

I fan spaccati tra le ragioni dei due

La decisione di Elena Sofia Ricci di non partecipare al revival ha suscitato diverse reazioni tra i fan, che si dividono tra chi apprezza la sua compostezza e chi sostiene le ragioni di Amendola.

«Lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie. I fan non resteranno delusi», aveva commentato il neo-regista a Verissimo, alcuni mesi fa.

Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o se la questione si limiterà a qualche scambio sui social media.

Intanto, il pubblico non vede l'ora di rivedere la fortunata serie di nuovo sugli schermi, anche senza Elena Sofia Ricci.