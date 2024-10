Elenoire Casalegno

Una battuta sul calcio ha fatto nascere quella complicità che, in breve tempo, si è trasformata in una storia speciale.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Elenoire Casalegno ha confermato il suo nuovo capitolo sentimentale con Matteo Pandini.

Si tratta del noto giornalista e capo ufficio stampa del vicepremier Matteo Salvini, che ha incrociato i suoi passi grazie ad amici in comune.

«Ero felice da sola», ha raccontato Elenoire Casalegno in una recente intervista. «Ma proprio quando non cerchi, l'amore arriva». Mostra di più

Elenoire Casalegno ha confermato il suo nuovo capitolo sentimentale con Matteo Pandini. Si tratta del noto giornalista e capo ufficio stampa del vicepremier Matteo Salvini, che ha incrociato i suoi passi grazie ad amici in comune.

«Ero felice da sola», ha raccontato Elenoire Casalegno in una recente intervista. «Ma proprio quando non cerchi, l'amore arriva».

Una battuta sul calcio ha fatto nascere quella complicità che, in breve tempo, si è trasformata in una storia speciale, restituendole fiducia dopo passate relazioni decisamente complicate.

La conduttrice, si definisce molto diffidente, ma spiega come Matteo abbia conquistato il suo cuore con semplicità e solarità: «È una persona positiva, solare, che sa come far ridere», afferma, descrivendo un legame fondato sulla fiducia e sulla voglia di divertirsi insieme. «È raro trovare qualcuno che sia anche un amico, con cui confidarsi e sentirsi a proprio agio».

Attualmente, Elenoire è impegnata come inviata per «L'Isola dei Famosi», dove ha già partecipato in passato e ha ora ripreso il suo ruolo.

Covermedia