Elenoire Casalegno

La showgirl si racconta al «Corriere della Sera» tra ricordi di carriera, storie passate e nuovi progetti che la riportano alla radio.

Covermedia Covermedia

«Scappai io da Sgarbi, eravamo fuoco e alcol»: Elenoire Casalegno non si nasconde. A nemmeno 20 anni si trovò in una relazione breve, ma esplosiva con Vittorio Sgarbi: «Scappai io».

Quel fuoco si è trasformato nel tempo in equilibrio. E ora, racconta senza filtri, è innamorata: «Sì. Di un amore maturo, adulto, ma con quella leggerezza che non voglio perdere. Se non mi diverto, che palle».

Il compagno è Matteo Pandini, portavoce politico e interista convinto. Un amore che arriva dopo una carriera iniziata quasi per caso: sognava la magistratura, ma un provino all'Elite Model Look la catapultò sotto i riflettori. «Non mi accettavo fisicamente... mostrarmi significava esporre la parte di me che non amavo».

Poi «Jammin», «Festivalbar», «Pressing» con Raimondo Vianello, che accolse la notizia della sua gravidanza con una battuta tagliente: «E sa chi è il padre?».

Oggi la Casalegno torna alla radio: «Posso parlare senza freni». E sulla possibilità di un matrimonio bis non esita: «Stupiscimi, vita».