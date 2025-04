Eleonora Abbagnato

A «Obbligo o Verità» la confessione inaspettata dell'étoile fa tremare gli studi Rai. Nel mirino, una collega del marito Federico Balzaretti: l'identikit conduce a Diletta Leotta.

Covermedia Covermedia

Una scena diventata subito virale: Eleonora Abbagnato, ospite del nuovo show di Rai2 «Obbligo o Verità» condotto da Alessia Marcuzzi, ha spiazzato tutti con una rivelazione senza filtri.

Alla domanda «Qual è la lite più assurda che avete avuto?», la ex étoile dell'Opéra di Parigi non ha esitato: «Di gelosia, sì, mia. Quando Federico lavorava in TV con una bella ragazza ero molto gelosa».

Fin qui, nulla di sorprendente.

Ma poi, senza alcun preavviso, la frase che ha gelato lo studio: «Gli metteva il culo in faccia, scusa eh!». Un'esclamazione che ha scatenato lo stupore tra gli altri ospiti, Adriano Panatta e Maurizio Lastrico, mentre Ema Stokholma ha provato a spingere oltre: «Ci puoi fare l'imitazione?».

Con autoironia, l'Abbagnato ha risposto: «Non ho le sue forme, purtroppo», lasciando intendere molto più di quanto volesse effettivamente dire.

Ma è stata Alessia Marcuzzi a rompere gli indugi: «Ma è Diletta Leotta?». Nessuna conferma esplicita, ma il silenzio della ballerina, accompagnato da un'espressione eloquente, è suonato come una mezza ammissione.

Federico Balzaretti, ex calciatore e marito della Abbagnato, ha infatti lavorato per la piattaforma DAZN, proprio quando Diletta Leotta era volto di punta a bordo campo.

E quando nella stessa puntata è toccato a lui rispondere alle domande indiscrete, Lastrico ha scherzato: «E adesso la linea a bordo campo», scatenando l'ilarità generale con un riferimento più che trasparente alla conduttrice siciliana.

Per ora, nessuna replica pubblica da parte di Diletta Leotta, che ha scelto il silenzio.