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«Partita del Cuore» Eleonora Daniele prepara il ritorno in prima serata con un test decisivo

Covermedia

16.4.2026 - 11:00

Eleonora Daniele
Eleonora Daniele

Il settimanale «Chi» rilancia il retroscena, mentre la RAI costruisce il passaggio dagli eventi al serale.

Covermedia

16.04.2026, 11:00

16.04.2026, 11:35

Eleonora Daniele prepara il ritorno in prima serata con un test decisivo. La RAI lavora infatti già da tempo a un passaggio graduale della conduttrice dal daytime alla sera. Nei palinsesti del 2025 questo percorso prende forma con «Storie di sera», segnando l’ingresso nella fascia serale senza rotture con «Storie Italiane».

In questo contesto si inserisce il retroscena rilanciato da Giuseppe Candela su «Chi»: la possibile conduzione de «La Partita del Cuore», evento già condotto nel 2025.

Un’indicazione chiara della strategia RAI, che punta su appuntamenti ad alta visibilità per testarne la tenuta in prima serata.

Il metodo è preciso: rafforzare la presenza nella mattina, anche con un possibile allungamento di «Storie Italiane» fino a fine giugno, e allo stesso tempo costruire uno spazio serale attraverso eventi speciali. Un percorso progressivo, già adottato con altri volti della rete.

Non a caso, parlando della «Partita del Cuore», Daniele aveva dichiarato al RadiocorriereTV: «Sto studiando le regole del calcio, voglio essere preparata», a conferma di un ruolo sempre più centrale anche fuori dal suo contesto abituale.

Il prossimo passaggio è già fissato: a luglio, su Rai 1, «La Partita del Cuore». Più che un debutto, sarà la prova generale di un approdo stabile in prima serata.

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