Il tumore di Eleonora Giorgi è arrivato al cervello: «Mi abbandono al destino»

A Verissimo gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'attrice.

Da oltre un anno Eleonora Giorgi lotta con tutte le sue forze contro la malattia. L'attrice ha dato aggiornamenti, tutt'altro che positivi, sulla sua lotta contro il tumore al pancreas durante la trasmissione di Silvia Toffanin Verissimo: «Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia».

Per quanto riguarda le cure palliative, di cui la 71enne aveva parlato nella scorsa intervista, ha detto: «Le ho rifiutate perché la chemioterapia mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio».

Nonostante tutto, la Giorgi non perde la speranza: «Sto aspettando l'approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica. Non so se devo chiamare Trump per far approvare la medicina. Saranno migliaia di persone come me che lo aspettano. Finché non viene approvato... aspettiamo. E comunque anche prendere un farmaco sperimentato da così poco fa paura».

Eleonora ha infine ammesso: «Non provo rabbia per fortuna per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino».