Eleonora Giorgi ricoverata per una terapia del dolore: «Non ho paura della morte»

Eleonora Giorgi spera in un miracolo. Imago

L'attrice Eleonora Giorgi, che da oltre un anno lotta contro un cancro, è stata ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore. Nonostante le difficoltà, mantiene viva la speranza di un miracolo.

Nicolò Forni

Eleonora Giorgi, da più di un anno impegnata in una dura battaglia contro un tumore al pancreas, ha recentemente scoperto una metastasi al cervello. Le sofferenze insopportabili l'hanno costretta a lasciare la sua casa per un ricovero in una clinica di Roma.

In un'intervista al «Corriere della Sera», ha raccontato: «Dopo l’ultima crisi, il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare per il dolore».

Attualmente la 71enne è sottoposta a una terapia del dolore che include morfina e cortisone, con l'obiettivo di ritardare il più possibile l'inevitabile. Ogni giorno è considerato un dono.

Eleonora cerca di mantenere una routine quotidiana

Nonostante la debolezza che le impedisce di camminare per più di dieci passi, Eleonora cerca di mantenere una routine quotidiana. Trascorre le giornate in quella che definisce scherzosamente una «piccola Guantanamo», tra cicli di terapie dalle 7 del mattino alle 7 di sera.

Il silenzio che segue è stato interrotto solo dal Festival di Sanremo, durante il quale Bianca Balti l'ha ricordata.

La donna continua a prendersi cura di sé, nonostante il gonfiore causato dalla malattia: «Ogni giorno metto il phard e il cappellino, e ricevo complimenti per la mia eleganza in pigiama».

«Non ho paura della morte, ma ho temuto di più la vita»

La decisione di sottoporsi alle cure è stata presa principalmente per amore dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. «Quando ho capito la gravità, ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici», ha spiegato.

Le notti sono il momento più difficile per Giorgi, che le trascorre sveglia, riflettendo sulla vita e sulla morte. «Non ho paura della morte, ma ho temuto di più la vita», ha confessato.

I sogni notturni le riportano alla mente i ricordi dei figli da piccoli, nati dall'amore con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro. Quest'ultimo, tornato da Lampedusa, le ha portato piatti cucinati da lui, rimanendo al suo fianco per dieci giorni.

Sebbene non sia religiosa, Eleonora sente una connessione con il divino e spera di riunirsi con i suoi cari nell'aldilà. «Vorrei riabbracciare la mia cagnolina Klari e incontrare di nuovo mia nonna e Angelo», ha detto.

Nonostante tutto, Giorgi mantiene una speranza irrazionale in un miracolo, cercando di gestire il difficile momento della sua vita con dignità e coraggio.

