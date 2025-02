Eleonora Giorgi

L'attrice Eleonora Giorgi, 71 anni, affronta con coraggio il tumore al pancreas e una recente metastasi al cervello. In un messaggio emozionante, ha ringraziato i figli, gli uomini che ha amato e chiunque le sia stato vicino. Tra speranza e determinazione, continua a vivere con amore, trovando nella sua famiglia la più grande fonte di forza.

L'attrice Eleonora Giorgi, 71 anni, sta combattendo una difficile battaglia contro un tumore al pancreas, diagnosticato nell'autunno del 2023.

Nonostante le difficoltà, ha espresso una profonda gratitudine verso chi le è stato accanto, in particolare i suoi figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e gli uomini che ha amato e che l'hanno amata.

Ha dichiarato: «In questo momento della mia vita voglio dire soprattutto grazie. Grazie ai miei adoratissimi figli Andrea e Paolo. Grazie a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e arricchiscono la mia vita dal primo giorno: non so se Dio, o i miei genitori».

«Non provo rabbia, per fortuna, per quello che mi è successo»

Recentemente, durante un'intervista televisiva, Eleonora ha rivelato un ulteriore peggioramento delle sue condizioni, annunciando la scoperta di una metastasi al cervello, per la quale si è sottoposta a radiochirurgia.

Nonostante questo nuovo ostacolo, mantiene uno spirito positivo e speranzoso, affermando: «Non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli».

Il figlio Andrea ha recentemente pubblicato il libro «Non ci sono buone notizie – L'anno più bello di mia madre, nonostante tutto», in cui racconta la forza e la fragilità dell'attrice durante questo difficile periodo.

Eleonora ha sostenuto la pubblicazione del libro con l'obiettivo di offrire supporto e speranza a chi sta affrontando situazioni simili.

Nonostante le avversità, Eleonora continua a trovare gioia nella sua famiglia, in particolare nel nipotino Gabriele, figlio di Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Ha sottolineato l'importanza di vivere ogni giorno con amore e gratitudine, affermando: «Non provo rabbia, per fortuna, per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino».