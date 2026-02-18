Eleonora Puglia

Nel 2026 protagonista della commedia «Prendiamoci una pausa» e regista dell'opera prima «Blue».

Eleonora Puglia rilancia la sfida: non solo interprete, ma anche autrice.

Nell'intervista rilasciata a «Il Messaggero» l'attrice piacentina chiarisce la direzione del suo percorso: «Scelgo solo ruoli che mi mettono in gioco», afferma, spiegando come oggi la selezione dei progetti sia guidata dalla profondità dei personaggi più che dalla visibilità.

Il 2026 la vede protagonista della commedia «Prendiamoci una pausa», accanto a Marco Giallini e Fabio Volo.

Nel film interpreta Anna, figura centrale in una storia che intreccia ironia e riflessione sulle relazioni contemporanee. Un set che segna un passaggio importante verso una maggiore esposizione nel cinema mainstream.

Parallelamente firma e dirige «Blue», opera prima in uscita, in cui affronta tematiche sociali con uno sguardo più intimo e autoriale. Una doppia veste – davanti e dietro la macchina da presa – che racconta un'evoluzione professionale precisa.

Dopo gli esordi tra cortometraggi come «Dirty Fears» e «Push Out», la traiettoria si amplia ora tra commedia popolare e cinema d'impegno. L'agenda prevede promozione del film in primavera, festival per «Blue» nella seconda metà dell'anno e nuovi progetti già in fase di sviluppo.