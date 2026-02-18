  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Eleonora Puglia: «Scelgo solo ruoli che mi mettono in gioco»

Covermedia

18.2.2026 - 13:00

Eleonora Puglia
Eleonora Puglia

Nel 2026 protagonista della commedia «Prendiamoci una pausa» e regista dell'opera prima «Blue».

Covermedia

18.02.2026, 13:00

18.02.2026, 13:08

Eleonora Puglia rilancia la sfida: non solo interprete, ma anche autrice.

Nell'intervista rilasciata a «Il Messaggero» l'attrice piacentina chiarisce la direzione del suo percorso: «Scelgo solo ruoli che mi mettono in gioco», afferma, spiegando come oggi la selezione dei progetti sia guidata dalla profondità dei personaggi più che dalla visibilità.

Il 2026 la vede protagonista della commedia «Prendiamoci una pausa», accanto a Marco Giallini e Fabio Volo.

Nel film interpreta Anna, figura centrale in una storia che intreccia ironia e riflessione sulle relazioni contemporanee. Un set che segna un passaggio importante verso una maggiore esposizione nel cinema mainstream.

Parallelamente firma e dirige «Blue», opera prima in uscita, in cui affronta tematiche sociali con uno sguardo più intimo e autoriale. Una doppia veste – davanti e dietro la macchina da presa – che racconta un'evoluzione professionale precisa.

Dopo gli esordi tra cortometraggi come «Dirty Fears» e «Push Out», la traiettoria si amplia ora tra commedia popolare e cinema d'impegno. L'agenda prevede promozione del film in primavera, festival per «Blue» nella seconda metà dell'anno e nuovi progetti già in fase di sviluppo.

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore per un colpo di pistola. È stato un incidente?
Argento per Fähndrich - Kälin nella sprint a squadre! Rast e Holdener in buona posizione per una medaglia in slalom
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»

Altre notizie

Sfogo sui social. Sharon Stone contro il tabù dell'età: «Siamo più del nostro aspetto»

Sfogo sui socialSharon Stone contro il tabù dell'età: «Siamo più del nostro aspetto»

NOn solo musica. Damiano David e Dove Cameron: «Stiamo progettando di sposarci in Italia»

NOn solo musicaDamiano David e Dove Cameron: «Stiamo progettando di sposarci in Italia»

Finita per davvero?. Matrimonio al capolinea tra Shia LaBeouf e Mia Goth dopo 9 anni molto turbolenti

Finita per davvero?Matrimonio al capolinea tra Shia LaBeouf e Mia Goth dopo 9 anni molto turbolenti