Eleonora Rocchini

L'influencer ha recentemente sollevato un dibattito accendendo i riflettori sul rapporto tra notorietà digitale e responsabilità finanziaria.

Covermedia

Eleonora Rocchini ha chiesto ai suoi follower un contributo di 6.000 euro per coprire le spese mediche del suo cane malato.

Questo appello ha suscitato reazioni contrastanti: se da un lato alcuni fan hanno risposto con solidarietà, altri hanno criticato l'iniziativa, ritenendo inopportuno che un'influencer, con una vita percepita come agiata, ricorra al crowdfunding per questioni personali, soprattuto dopo essere appena rientrata da una vacanza extra lusso in Tailandia.

Eleonora Rocchini: «Senza di lui la mia vita è finita»

«Ragazzi io non voglio far pena a nessuno. Ma oggi è successa una cosa bruttissima», spiega la ragazza sulle Stories.

«Ho scoperto che Ares ha un tumore molto grave. Infatti in questo momento è in ospedale e sono stata fino a quest'ora con lui. Un tumore molto grave sotto la spina dorsale. Difficilissimo da operare. Fino a ieri stava bene, oggi sta molto male e sto rischiando di perdere il mio cane», continua.

«Per l'operazione mi hanno chiesto sei mila euro e io sinceramente questi sei mila euro non ce li ho. Considerando che io cerco sempre di aiutare gli altri, oggi sono qua a chiedere un supporto a voi, anche solo di poco, ma io devo riuscire a trovare questi sei mila euro per cercare di salvare il mio cane», ha detto l'influencer.

«Non sono stabile per poter parlare. Non sono lucida per fare delle storie. La mia vita si è appena distrutta. Senza di lui la mia vita è finita. Sono qui a chiudere in piccolo aiuto per salvare la persona più importante della mia vita perché non so come c***o fare», ha concluso disperata.

