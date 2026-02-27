  1. Clienti privati
A tutto Festival A Sanremo Elettra Lamborghini sfoggia gioielli da ben 215mila euro

Covermedia

27.2.2026 - 11:00

Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini

Tra palco dell'Ariston e cronache di costume, la protagonista accende la 76ª edizione del Festival di Sanremo con stile e dichiarazioni virali.

Covermedia

27.02.2026, 11:00

27.02.2026, 11:09

Elettra Lamborghini domina anche fuori dal palco, non solo con la musica in gara, ma costruendo in modo consapevole un'immagine pubblica.

Alla 76ª edizione del Festival, la cantante bolognese si impone come figura di costume, capace di generare conversazione oltre l'esibizione con «Voilà».

La sua presenza si muove tra performance e racconto mediatico, trasformando ogni dettaglio in notizia e amplificando il dialogo tra spettacolo e lifestyle.

A far discutere è stata la battuta sul marito Afrojack, rilanciata da Adnkronos: «È già stanco, l'ho spedito al casinò a Montecarlo». Un passaggio pronunciato con tono ironico, che ha immediatamente alimentato il circuito social e rafforzato il profilo glamour legato alla città di Montecarlo.

I gioielli indossati dal valore di 215mila euro

Parallelamente, l'attenzione si è concentrata sugli accessori scelti per il palco dell'Ariston. Secondo quanto riportato da «Novella 2000», il valore complessivo dei gioielli indossati nelle prime serate sfiora i 215mila euro: un collier stimato 70mila euro, due anelli da 45mila e 40mila euro, oltre a orecchini valutati 65mila euro.

Cifre che contribuiscono a definire una narrazione estetica precisa, dove alta gioielleria e spettacolo si intrecciano con l'identità artistica.

Archiviata la settimana ligure, il calendario resta fitto. La 30enne è alla conduzione dell'undicesima stagione di «Boss in incognito» su Rai 2 e conferma il ruolo di giudice nella nuova edizione di «Italia's Got Talent».

Sul fronte musicale, dopo la pubblicazione di «Voilà», sono già avviate sessioni di registrazione per nuovi brani destinati al 2026, con l'obiettivo dichiarato di ampliare il repertorio pop internazionale che negli ultimi anni ha definito la sua identità artistica.

